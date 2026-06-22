Fiat Marea: la berlina media che ha segnato gli anni ’90 e 2000

La Fiat Marea compie 30 anni nel 2026. Scopri come questa berlina ha rivoluzionato il segmento delle familiari e berline medie.

Nel 2026, la Fiat Marea festeggia il suo 30° anniversario. Un traguardo che, nonostante la sua importanza negli anni ’90 e 2000, passa quasi inosservato oggi, quando questa berlina è diventata una rarità sulle strade europee.

Presentata nell’autunno del 1996, la Marea è stata progettata come erede della Fiat Tempra e, in parte, della più grande Croma. La berlina torinese ha rappresentato una proposta innovativa nel segmento delle familiari e berline medie, un mercato dominato da modelli come l’Opel Vectra e la Ford Mondeo.

Una berlina con una forte identità familiare

Sviluppata sulla stessa base tecnica delle compatte Bravo e Bravala Marea si distingueva per dimensioni più generose e una maggiore vocazione familiare. La berlina raggiungeva i 4,39 metri di lunghezza, mentre la versione Weekend arrivava a 4,48 metrioffrendo un bagagliaio capace di 1.550 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Tra le soluzioni più apprezzate spiccava il paraurti posteriore ribaltabile della versione Weekend, ereditato dalla Tempra, che facilitava le operazioni di carico. L’abitacolo offriva uno spazio adeguato per l’epoca, con una gamma di allestimenti che andava dai più essenziali SX fino alle ricche versioni HLXcomplete di climatizzatore e finiture in velluto.

Motorizzazioni innovative e prestazioni eccellenti

Uno degli aspetti più interessanti della Marea era la varietà di motorizzazioni disponibili. Al lancio, si partiva da unità benzina da 75 CV per arrivare ai raffinati cinque cilindri 2.0 da oltre 150 CVapprezzati per fluidità e sonorità. Sul fronte diesel, la svolta arrivò nel 1999 con l’introduzione dei moderni motori JTD a iniezione common rail, una tecnologia che contribuì a rendere Fiat tra i pionieri dell’evoluzione dei diesel europei.

La Marea fu anche una delle prime Fiat a proporre una versione a metano sviluppata direttamente in fabbrica. La Bipowerpresentata nel 1997, poteva funzionare sia a benzina sia a gas naturale compresso, anticipando di molti anni la diffusione delle alimentazioni alternative.

Un successo internazionale e una produzione prolungata

La carriera europea della Marea si concluse nel 2002 con l’arrivo della Fiat Stilo Multiwagonma il modello continuò a essere prodotto in Paesi come Brasile e Turchia fino al 2007. Complessivamente, ne furono costruiti oltre 900.000 esemplariun risultato che racconta una storia molto più importante di quanto la memoria collettiva lasci oggi immaginare.

Oggi, la Fiat Marea è ricordata come una berlina che ha saputo coniugare praticità e innovazionelasciando un segno indelebile nel panorama automobilistico degli anni ’90 e 2000.