Nike e Formula 1 annunciano una partnership a lungo termine che porta il marchio americano a vestire lo staff del campionato e a sviluppare collezioni per gli appassionati.

Nike e Formula 1 hanno annunciato una partnership globale a lungo termine che riguarda lo sviluppo di prodotti, l’innovazione per gli atleti e le esperienze durante i weekend di gara. L’accordo unisce due marchi che, secondo le parole dei rispettivi vertici, condividono la stessa spinta a spingersi oltre i propri limiti.

Divise per lo staff dal 2027 e collezioni per i fan

A partire dalla stagione di gare 2027, Nike diventerà partner ufficiale di Formula 1 e fornitore ufficiale di abbigliamento e divise per il personale del campionato in tutti gli eventi a livello globale. Il marchio americano prende il posto del brand tedesco Puma in questo ruolo. Le due organizzazioni presenteranno inoltre collezioni di sportswear destinate al pubblico, con calzature, abbigliamento e accessori pensati sia per il bordo pista sia per l’uso quotidiano. Ulteriori dettagli su prodotti ed esperienze saranno svelati nel corso della partnership.

Elliott Hill, President e CEO di Nike, Inc., ha dichiarato: “In Formula 1 la passione per la competizione e la velocità si fonde con una continua ricerca dell’innovazione”. Stefano Domenicali, President e CEO di Formula 1, ha parlato di una crescita globale senza precedenti, con il campionato che raggiunge centinaia di milioni di tifosi.

Il debutto con una capsule a Las Vegas

La prima anticipazione arriva il 20 novembre 2026, con il debutto di una capsule collection limitata chiamata Nike x Las Vegas Grand Prix, in concomitanza con il weekend di gara di Las Vegas. La collezione sarà venduta al Nike Store di Las Vegas al Caesars Palace e all’F1 Hub del The Venetian Resort Las Vegas.

F1 Academy e il motorsport femminile

La partnership coinvolge anche F1 Academy, il campionato femminile nato per sostenere le ragazze e le donne nel motorsport. Nike sarà partner ufficiale per l’abbigliamento sportivo della serie e lavorerà direttamente con le pilote per definire tecnologia, design e stile dei futuri prodotti ad alte prestazioni, pensati per le esigenze specifiche delle gare.

Domenicali ha definito l’intesa “molto più di una partnership commerciale”, sottolineando l’incontro tra due marchi che, nelle sue parole, sfidano le convenzioni e stabiliscono nuovi standard di eccellenza. Nel comunicato la collaborazione è descritta come un percorso appena iniziato, con nuove iniziative su prodotti, innovazione ed esperienze nei weekend di gara che verranno svelate nel corso della stagione 2027 e successivamente.