Tatiana Calderón, esclusa dalla Stock Car, sbarca in NASCAR Brasile e firma la prima vittoria femminile della categoria a Curvelo dopo un inizio caotico.

Il motorsport brasiliano ha scritto una pagina storica con Tatiana Calderón. La pilota colombiana è diventata la prima donna a vincere una gara di campionato nella NASCAR Brasile. Un traguardo arrivato a Curvelo, che corona una stagione iniziata nel caos e proseguita senza alcuna preparazione specifica.

Il progetto Stock Car abortito

All’inizio del 2026, le ambizioni di Calderón erano rivolte alla Stock Car Pro Series, massima categoria del motorsport brasiliano. Dopo esperienze internazionali in Formula 2, IndyCar e WEC, la pilota si apprestava al debutto con il team SG28 Racing. L’obiettivo era correre in un equipaggio interamente femminile, affiancando Bruna Tomaselli.

La realtà dei fatti ha ribaltato ogni previsione. Il progetto si è interrotto bruscamente dopo la prima gara, negando a Calderón la possibilità di partecipare regolarmente alla competizione per cui si era preparata. Da qui, una svolta imprevista: il catapultamento immediato nella NASCAR Brasile, una serie diversa ma altrettanto competitiva, affrontata con zero preparazione tecnica dedicata.

Caos iniziale e trionfo finale

L’ingresso nella nuova categoria non è stato lineare. I primi mesi hanno registrato un andamento turbolento, tipico di chi deve adattare stile di guida e strategia a un contesto sconosciuto in tempi record. Eppure, proprio questa mancanza di pianificazione ha reso il risultato finale ancora più straordinario.

A Curvelo, Calderón ha trasformato la necessità in virtù. La sua prestazione ha infranto un soffitto di cristallo durato decenni, confermando che la capacità di adattamento può superare anche l’assenza di test pre-gara. Non si tratta solo di velocità pura, ma di gestione dell’imprevisto sotto pressione.

Questa vittoria apre scenari nuovi per la presenza femminile nelle categorie turismo sudamericane. Sebbene il percorso sia partito da un errore di programmazione o da una cancellazione improvvisa del team SG28, il risultato sportivo resta netto. Per i prossimi appuntamenti, gli occhi degli addetti ai lavori saranno puntati sulla costanza di rendimento della pilota, chiamata ora a difendere un primato storico che ridefinisce le gerarchie interne alla NASCAR Brasile.