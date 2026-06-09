Fine della Fiat Tipo: addio al configuratore, la Grizzly prenderà il suo posto

La Fiat Tipo, lanciata nel 2015 e costruita a Bursa come progetto Aegea, esce dal configuratore e prosegue solo con gli ultimi esemplari in stock; la gamma sarà coperta dalla nuova Grizzly presentata a Parigi in ottobre.

La Fiat Tipo ha ufficialmente lasciato il configuratore online del marchio: la vettura, presente sul mercato da undici anniè ora disponibile esclusivamente tra gli stock dei concessionari. Questo passaggio segna la fine di un ciclo iniziato nel 2015 con il progetto Aegeaprodotto nello stabilimento di Bursa in Turchiae proseguito con una diffusione globale che ha coinvolto anche il Medio Oriente e il Messico (dove è stata venduta come Dodge Neon).

La comunicazione sul pensionamento commerciale della Tipo è arrivata l’8 giugno 2026 e conferma una scelta di gamma chiara: nessuna erede diretta, ma una continuità ideale affidata al nuovo modello denominato Grizzlyche sarà svelato al pubblico a ottobre al Salone di Parigi.

Origini globali e strategie commerciali

La Tipo nasce come evoluzione del progetto Aegeapensato per coprire mercati emergenti e sviluppato da Tofas nello stabilimento di Bursa. Il modello, seppur non inizialmente concepito per l’Italia, è stato introdotto nel nostro paese grazie alle scelte di distribuzione che hanno ampliato l’ambito d’azione del progetto. Alfredo Altavilla, tra i protagonisti della strategia commerciale dell’epoca in FCAriconobbe il potenziale di un’auto pratica e conveniente e contribuì all’estensione della gamma anche al mercato europeo e italiano.

Un’offerta concreta per clienti pratici

Nel corso degli anni la Tipo si è affermata come vettura dal forte rapporto qualità-prezzoproponendo un approccio pragmatico alla mobilità: spazio a bordo, costi contenuti e una gamma adatta a usi quotidiani. Le soluzioni proposte hanno convinto oltre un milione di clienti grazie a una proposta semplice e funzionale, senza eccessivi fronzoli ma con contenuti concreti.

Evoluzioni tecniche e varianti di carrozzeria

Dal lancio la gamma della Tipo ha incluso più carrozzerie: berlina a tre volumi, hatchback a cinque porte e station wagon. Nel 2026 la vettura ha ricevuto un restyling che ha modernizzato il design e introdotto nuove opzioni di motorizzazione, tra cui soluzioni mild hybrid a 48 volt e il propulsore diesel 1.6 Multijet II da 130 CV. La versione Cross è stata aggiunta per chi cercava un assetto più rialzato con estetica da crossover urbano.

La Tipo hatchback misurava circa 4,37 metrioffrendo un vano bagagli capiente per la categoria, mentre le altre varianti amplificavano l’impostazione pratico-funzionale del modello.

Motorizzazioni e aggiornamenti

Nel corso della carriera commerciale la Tipo ha proposto un ampio ventaglio di propulsori: dai tradizionali benzina e diesel ai più recenti FireFly e alle unità mild hybrid. Il restyling del 2026 ha dato enfasi alla tecnologia ibrida leggera e al posizionamento crossover con la versione Cross, mantenendo però la mission originaria del progetto: una mobilità razionale e accessibile.

Il passaggio di testimone: dalla Tipo alla Grizzly

La rimozione dal configuratore segna per Fiat un cambio di passo nella strategia prodotto: la Grizzly arriverà come veicolo di nuova generazione lungo poco meno di 4,5 metri e sarà offerta anche in versione Sportback. Il piano di lancio prevede motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche, con una proposta commerciale che punterà sul medesimo equilibrio tra contenuti e prezzo che ha caratterizzato la Tipo.

Non si tratta di un’erede diretta in termini di carrozzeria o nome, ma la Grizzly è pensata per occupare il segmento di mercato lasciato libero dalla Tipo, cercando di intercettare clienti che apprezzavano praticità e valore economico piuttosto che soluzioni esclusivamente orientate al SUV tradizionale.

Per chi fosse interessato ad acquistare una Tipo in queste ultime settimane rimangono a disposizione gli ultimi esemplari in stock presso la rete di concessionari: un’opzione per chi cerca ancora la formula pratica e consolidata del modello prima del definitivo passaggio alla nuova generazione.