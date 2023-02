La Ford Edge 2023 è una delle tante scelte disponibili per chi cerca un crossover di medie dimensioni a due file che offra caratteristiche desiderabili in un pacchetto presentabile a un prezzo equo. La sua guida è comoda e confortevole e il motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri di serie offre prestazioni adeguate, anche se non garantisce i consumi previsti in autostrada.

Il V6 biturbo equipaggia il livello di allestimento ST, il più performante della gamma, ma il suo prezzo non è troppo lontano da quello della sua lussuosa cugina aziendale, la Lincoln Aviator.

Ford Edge 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

Oltre all’aumento dei prezzi, la Edge riceve anche alcune modifiche specifiche per gli allestimenti. Per cominciare, i modelli ST ricevono un pacchetto estetico per gli interni e l’allarme perimetrale diventa di serie.

Altre novità di serie sono la griglia a nido d’ape Iconic Silver con bordo cromato sui modelli SE e SEL e le cornici dei fendinebbia Iconic Silver per i modelli SEL dotati del pacchetto comfort.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il quattro cilindri turbo di base ha una potenza di 250 cavalli e, nonostante l’accelerazione poco rapida, dovrebbe fornire una potenza adeguata alla maggior parte dei clienti. Se siete alla ricerca di un SUV in grado di tenere il passo di una Volkswagen Golf GTI da 0 a 100 km/h e di molte altre auto veloci, potete scegliere la Edge ST, che monta un V6 biturbo da 2,7 litri da 335 CV e cerchi da 21 pollici con pneumatici estivi.

Non è leggera come l’atletica Mazda CX-9 – il nostro punto di riferimento per la maneggevolezza dei crossover – ma la Edge ST è ragionevolmente piacevole da guidare e offre una stabilità rassicurante in curva, a differenza dei modelli non ST.

Interni, comfort e carico

Molto spazioso per quattro adulti, l’abitacolo a due file della Edge è un luogo confortevole per gli spostamenti o i viaggi in auto. I materiali dell’abitacolo sono scelti con cura, ma la finitura dei pannelli potrebbe essere migliore. Per il resto, il design degli interni è semplice e sobrio, con molto spazio per le persone e il carico. Se per voi è importante mettere le cose nel bagagliaio, il segmento dei crossover a due file di sedili è un’ottima soluzione.

Con i sedili posteriori ripiegati, la Edge ospita 29 valigie a mano. I suoi concorrenti sono tutti molto vicini per quanto riguarda lo spazio di carico, ma la Edge, grazie ai suoi vani portaoggetti e all’abitacolo un po’ più spazioso, potrebbe chiudere il cerchio.

