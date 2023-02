La Ford Explorer affonda le sue radici nel 1990, quando la prima generazione arrivò per l’anno modello 1991 e infiammò il mercato dei SUV. L’attuale Explorer è giunta al suo quarto anno di vita e offre agli acquirenti un abitacolo spazioso con una terza fila, uno stile esterno atletico e tre opzioni di motorizzazione.

È un veicolo competente, più che in grado di svolgere il proprio lavoro, soprattutto quando si tratta di trasportare una famiglia e la sua attrezzatura, e c’è anche una versione ad alte prestazioni, ma non è mai stato in grado di distinguersi dall’enorme gruppo di SUV di medie dimensioni attualmente sul mercato.

Ci sono offerte più pregiate e più raffinate, tra cui la Kia Telluride, la Hyundai Palisade e la Jeep Grand Cherokee L.

Ford ha tentato di migliorare la competitività dell’Explorer lanciando varianti più curate, come l’Explorer Timberline, orientato al fuoristrada. Tuttavia, riteniamo che gli acquirenti di questo segmento dovrebbero almeno cercare altre opzioni, che sono molte.

Ford Explorer 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Gli allestimenti base, XLT e Limited sono dotati di un motore turbo a quattro cilindri da 2,3 litri da 300 CV, che spinge l’Explorer con una discreta autorità.

I guidatori con i piedi di piombo preferiranno i modelli King Ranch, Platinum o ST, alimentati da un V-6 biturbo da 3,0 litri da 400 CV. Un ibrido si è aggiunto alla gamma Explorer nel 2020. Abbina un motore V-6 da 3,3 litri a un motore elettrico per una potenza combinata di 318 cavalli.

La configurazione ibrida è disponibile anche per i modelli Limited e Platinum e, sebbene abbia senso per coloro che possono trarre vantaggio dalle elevate prestazioni in termini di consumi in città, il motore turbo a quattro cilindri di serie è sufficientemente potente e più efficiente in autostrada.

Interni, comfort e carico

Anche se il design degli interni può rasentare la mancanza di ispirazione, l’abitacolo dell’Explorer è funzionale e confortevole, almeno per chi siede nelle prime due file. Salire sulla terza fila di serie è abbastanza facile grazie a un meccanismo che sposta il sedile della seconda fila premendo un pulsante.

Tuttavia, i bambini più grandi e gli adulti troveranno che il sedile è troppo vicino al pavimento per essere comodo. Rivali come la Chevrolet Traverse e la Volkswagen Atlas offrono un maggiore comfort nella terza fila. Siamo riusciti a sistemare quattro valigie a mano dietro la terza fila della Ford e un totale di 31 bagagli con entrambe le file posteriori ripiegate.

