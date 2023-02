Se il vostro stile di vita prevede spostamenti in città durante la settimana e attività fuoriporta nel fine settimana, ci sono pochi SUV in grado di soddisfare entrambi i ruoli come il Ford Bronco Sport 2023. La sua carrozzeria compatta lo rende più maneggevole del più grande fuoristrada Bronco e il suo abitacolo progettato con cura offre ampio spazio per trasportare borse frigo, tende, scarponi da trekking e canne da pesca per le vostre avventure all’aperto.

Queste avventure non devono necessariamente finire all’inizio del sentiero, perché Ford ha dato al Bronco Sport una legittima capacità all-terrain. Il motore turbo a tre cilindri è di serie, così come la trazione integrale. Se si opta per l’allestimento Badlands, il Bronco Sport riceve pneumatici all-terrain più aggressivi, un motore turbo a quattro cilindri più potente, sospensioni rialzate e un sistema di trazione integrale potenziato.

Grazie a questi elementi, il Bronco Sport è in grado di affrontare sentieri e ostacoli insieme alla sua rivale cittadina, la Jeep Cherokee Trailhawk.

Ford Bronco Sport: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Le novità per il 2023

Per il 2023 Ford ha aggiunto alla gamma del Bronco Sport due allestimenti speciali: la Heritage Edition e la Heritage Limited Edition. Entrambi offrono spunti stilistici vintage del Bronco, come i colori pastello degli esterni e i pezzi di rifinitura verniciati di bianco che conferiscono un’atmosfera da anni ’60.

La Heritage Edition si basa sul livello di allestimento medio Big Bend, mentre la Heritage Limited utilizza come base il modello Badlands più carico.

Quest’ultimo è dotato di maggiori attrezzature per il fuoristrada rispetto al primo, tra cui pneumatici all-terrain da 29 pollici e un sistema di trazione integrale più robusto. Ford ha anche aggiunto un pacchetto Black Diamond Off-Road, disponibile per Bronco Sport Big Bend e Outer Banks, che aggiunge piastre di protezione in acciaio, esclusivi cerchi grigi da 17 pollici e grafiche sul cofano e sulla carrozzeria.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il Bronco Sport si basa sulla stessa piattaforma del crossover compatto Escape e tutti i modelli sono dotati di trazione integrale. Il motore di base è un tre cilindri 1.5 litri turbo da 181 CV, ma è disponibile anche un quattro cilindri 2.0 litri turbo da 245 CV. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a otto marce, ma il motore più potente è dotato di comandi al volante e di componenti di raffreddamento migliorati.

Il livello di allestimento superiore Badlands comprende un assortimento di equipaggiamenti esclusivi, tra cui un’unità di trazione posteriore a doppia frizione con blocco del differenziale.

Interni, comfort e carico

All’interno, il Bronco Sport vanta un design accattivante e una pletora di caratteristiche molto apprezzate. Il piccolo ute ha anche un’impressionante quantità di spazio e diverse innovazioni. Sebbene il suo passo sia più corto rispetto alla Escape, la piccola Bronco ha una posizione di seduta eretta e una discreta quantità di spazio per le gambe dei sedili posteriori.

Allo stesso modo, la linea del tetto si alza nella parte posteriore, offrendo ulteriore spazio per la testa e un volume di carico sufficiente per due mountain bike. La stiva può anche essere dotata di un tavolo scorrevole che funge da spazio di lavoro, di un inverter da 400 watt e di luci a LED integrate all’interno del portellone posteriore che forniscono illuminazione dall’alto.

