Formula 1, Gran Premio di Baku: orari e dove vederlo

E’ stata sufficiente una sola settimana di pausa, e per molti l’astinenza si era già fatta insopportabile. Ma per il Mondiale di F1 è finalmente arrivata l’ora di tornare in pista con l’ottavo impegno della stagione. Nella tre giorni del prossimo fine settimana, dal 10 al 12 giugno, l’intero carrozzone della F1 si trasferisce Azerbaijan, nel supertecnico e complicato circuito cittadino di Baku.

GP di Baku, il circuito

Una ghiotta occasione per il ferrarista Charles Leclerce di recuperare la testa della classifica dopo la terribile beffa subita durante il GP “casalingo” di Montecarlo e l’incredibile cortocircuito ai box che ne ha determinato la perdita della testa della gara e il quarto posto finale. Un circuito squisitamente cittadino quello atzero progettato da Hermann Tilke, composto da un rettilineo di 2,2 km e curve agilissime alternate ad altra decisamente più impegnative, il tutto nello stretto budello del centro storico cittadino: una sfida davvero intrigante per piloti e tecnici, obbligati a trovare un delicatissimo equilibrio tra velocità oltre la media – nel 2016 Valtteri Bottas qui raggiunse i 366,1 km/H, ed estrema maneggevolezza.

Orari e dove vederlo

Sarà il canale ufficiale Sky Sport F1 (207) a coprire come da tradizione l’intero weekend di gara composto dalle due prove libere del venerdì, la terza prova libera e le qualificazioni del sabato e la gara di domenica secondo gli orari appena sotto, secondo il nostro fuso orario; il canale TV8 del digitale terrestre trasmetterà in chiaro solamente le qualifiche ed in differita l’intera corsa della domenica.

Venerdì 10 giugno

13.00-14.00 Prove libere 1

16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 11 giugno

13.00-14.00 Prove libere 3

16:00-17.00 – Qualifiche

TV8 trasmetterà in differita le qualifiche a partire dalle 18.30

Domenica 12 giugno

13:00 Gara

TV trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 18.00

