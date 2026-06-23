Fotovoltaico su tetti e pensiline: la partnership tra Coop Reno e Prosolia Energy

Coop Reno e Prosolia Energy collaborano per installare impianti fotovoltaici su sette supermercati in Emilia-Romagna, offrendo energia pulita e prezzi calmierati senza investimenti iniziali.

In un’epoca in cui la sostenibilità energetica è diventata una priorità, Coop Reno e Prosolia Energy stanno facendo passi da gigante. La collaborazione tra queste due realtà ha portato all’installazione di impianti fotovoltaici su sette supermercati in Emilia-Romagna, con una capacità complessiva che sfiora il 1 MWp.

Questa partnership, iniziata nel 2026 con i primi progetti pilota a Castel Guelfo di Bologna e Ponte Rivabella è stata recentemente estesa ad altri cinque comuni: Bagnara di RomagnaCasalfiumaneseRiolo TermeSilla di Gaggio Montano e Renazzo di Cento.

Energia rinnovabile senza investimenti iniziali

Grazie a contratti PPA (Power Purchase Agreement) a lungo termine, Coop Reno può accedere a energia rinnovabile a prezzi competitivi senza dover sostenere investimenti di capitale iniziali. Questo modello, noto come zero-CAPEX permette alla cooperativa di migliorare l’efficienza energetica dei propri supermercati senza oneri finanziari immediati.

Le installazioni fotovoltaiche sono state realizzate sui tetti degli edifici e nelle pensiline dei parcheggi, massimizzando l’utilizzo degli spazi esistenti. Questo approccio non solo riduce i costi operativi, ma offre anche un maggiore comfort ai clienti, grazie alle aree di sosta ombreggiate.

Benefici ambientali e risparmi economici

Secondo i dati dell’ENEA gli spazi commerciali della grande distribuzione organizzata consumano in media 219 kWh per metro quadro all’anno. Il 95% di questo fabbisogno è legato all’elettricità utilizzata per la refrigerazione, i sistemi HVAC e l’illuminazione.

Grazie agli impianti fotovoltaici, Coop Reno riuscirà a evitare l’emissione di circa 210 tonnellate di CO2 all’anno con un totale di oltre 3.150 tonnellate di emissioni mitigate nell’arco dei 15 anni di durata dei contratti.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Graziano Cucciolini country manager di Prosolia Energy in Italia, ha commentato: “Questa collaborazione riflette esattamente il modello che Prosolia Energy vuole esportare nel settore del Large-Scale Retail in Italia. Garantire la certezza del prezzo nel lungo termine senza alcun onere operativo per il cliente è la chiave per permettere al retail di affrontare la transizione energetica.“

Andrea Mascherini presidente di Coop Reno, ha sottolineato la valenza strategica dell’operazione: “Energia pulita, prezzi calmierati, maggior comfort per i clienti e zero consumo di suolo, dato che sfruttiamo spazi già costruiti come tetti e parcheggi. Usando una metafora alimentare a noi cara, questi sono gli ingredienti perfetti per una ricetta salutare sotto il profilo economico, ambientale e sociale.“

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile, dimostrando come la collaborazione tra privati possa fare la differenza nel settore delle energie rinnovabili.