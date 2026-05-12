Freestyle motocross a Sassuolo con Vanni Oddera e mototerapia

Giornata di spettacolo e mototerapia il 6 settembre a Sassuolo: freestyle, musica, cibo e raccolta fondi per le associazioni del territorio

Sabato 6 settembre 2026 Sassuolo ospita un appuntamento che combina adrenalina e solidarietà: la manifestazione intitolata Freestyle Motocross Mototerapia torna con un programma prolungato dal tardo pomeriggio fino a sera. L’iniziativa si svolge presso la sede della Mineraria di Boca in via Secchia e mette insieme esibizioni acrobatiche, momenti dedicati all’inclusione e proposte gastronomiche locali.

Si tratta di una formula pensata per coinvolgere un pubblico ampio: appassionati di moto, famiglie, persone con disabilità e chiunque desideri sostenere le associazioni del territorio. L’ingresso è libero, ma l’evento è a scopo benefico: il ricavato sarà destinato alle realtà associative locali che partecipano all’organizzazione e alla logistica.

Spettacoli e mototerapia: due anime dell’evento

La manifestazione è costruita su due elementi centrali. Da una parte ci sono gli show di freestyle motocross, pensati per mostrare tecnica e spettacolarità su due ruote; dall’altra le sessioni di mototerapia, volte a offrire esperienze dirette a persone con disabilità. Il connubio tra performance e attività sociale rende la giornata unica, con momenti che alternano adrenalina e attenzione alle persone.

Show di freestyle motocross

Gli spettatori assisteranno a esibizioni di acrobazie, salti e figure aeree eseguite da professionisti del settore. Il freestyle è presentato in ambienti allestiti per la sicurezza e la visibilità del pubblico, con sequenze studiate per sorprendere senza rinunciare a rigide misure di protezione. La scenografia serale e la musica contribuiranno a creare un clima di festa e spettacolo, adatto a tutte le età.

La mototerapia e il valore inclusivo

La mototerapia è proposta come un percorso esperienziale: persone con disabilità hanno la possibilità di salire in sella a motociclette, seguite da operatori e piloti esperti che garantiscono sicurezza e supporto. Questa attività ha l’obiettivo di promuovere autonomia, fiducia e benessere emotivo attraverso il contatto diretto con il mezzo e il mondo delle due ruote, creando opportunità di inclusione concreta.

Organizzazione pratica e programma della giornata

L’evento si svolge nel pomeriggio e prosegue fino a tarda serata. Il calendario prevede un primo spettacolo alle ore 17:00 e un secondo show alle ore 21:00, seguiti da musica e balli aperti a tutti. I partecipanti potranno usufruire di aree dedicate alla visione degli show e di postazioni per la mototerapia gestite da personale qualificato. La location, la Mineraria di Boca in via Secchia, offre spazi ampi e attrezzati per accogliere famiglie e gruppi numerosi.

Ospiti, cibo e scopo benefico

Tra gli ospiti di rilievo figura Vanni Oddera, pilota e promotore della mototerapia: dal 2009 ha portato oltre 60.000 ragazzi in moto attraverso eventi organizzati con costanza, arrivando a proporre fino a 60 appuntamenti all’anno in diverse nazioni. La sua presenza sottolinea il valore sociale dell’iniziativa. Durante la serata saranno attivi stand gastronomici e sarà possibile cenare sul posto grazie al supporto delle associazioni locali Avis, Anffas e Croce Rossa di Sassuolo. L’ingresso è libero, ma ogni offerta e vendita contribuirà alla raccolta fondi: tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni del territorio coinvolte.