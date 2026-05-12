Martin fa doppietta e l’Aprilia firma il podio a Le Mans

Il Gran Premio di Francia disputato sul celebre circuito di Le Mans ha offerto una giornata intensa, segnata da sorpassi all’ultimo respiro e da una conclusione che resterà a lungo nella memoria degli appassionati. La prova è terminata con la vittoria di Jorge martin, che ha conquistato il successo principale dopo aver già trionfato nella Sprint di sabato, regalando alla sua squadra un fine settimana memorabile e contribuendo a confermare la competitività di Aprilia sul giro secco e sulla gestione gara.

Il podio ha assunto una conformazione piuttosto rara: tre moto del costruttore italiano a occupare le piazze più alte, con Marco Bezzecchi e Ai Ogura a completare la tripletta. La corsa è stata anche teatro della sfortunata uscita di scena di Francesco Bagnaia, costretto al ritiro dopo una caduta quando era in lotta per le posizioni di vertice. Sullo sfondo, la notizia dell’assenza di Marc Marquez, già sottoposto a interventi chirurgici, ha inciso sulla griglia e sugli equilibri del weekend.

Svolgimento della gara e ritmo

La partenza ha premiato Bezzecchi, bravo a uscire in testa, mentre Bagnaia ha pagato una fase iniziale complicata perdendo molte posizioni. Nel primo quarto di gara si è formato un gruppo compatto, con appena pochi secondi a separare la prima dalla decima piazza: il tracciato di Le Mans ha mantenuto il suo tradizionale carattere di stop-and-go, favorendo i sorpassi e le manovre al limite. La scelta di gomma da parte dei team, una coppia di soft per la maggior parte dei piloti, ha condizionato la gestione della seconda metà di gara e reso strategica ogni fase di attacco e difesa.

Bagarre per le posizioni di centro gruppo

Dietro i protagonisti di testa si è assistito a continui cambi di posizione: Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio si sono alternati nelle battaglie per la top five, mentre piloti del calibro di Fabio Quartararo hanno perso terreno scivolando nelle posizioni di rincalzo. La lotta serrata tra chi voleva rimontare dopo una partenza complicata e chi invece puntava a conservare gomme e ritmo ha caratterizzato la fase centrale della gara, creando momenti di grande spettacolo e pressione continua sui piloti in lotta per il podio.

La fase decisiva e gli ultimi giri

Negli ultimi giri è emersa la figura di Jorge Martin, che ha rimontato con un ritmo velocissimo e si è avvicinato progressivamente alla testa. A due tornate dal termine lo spagnolo ha piazzato un sorpasso spettacolare su Bezzecchi, prendendo il comando e controllando fino alla bandiera a scacchi. Intanto Ai Ogura ha approfittato di aperture e opportunità per assicurarsi la terza piazza, completando la storica tripletta per la casa di Noale.

La caduta che ha cambiato il finale

La gara ha preso una piega inattesa quando Francesco Bagnaia, autore di una rimonta convincente fino alla seconda posizione, è scivolato in curva-3 sotto la pressione di chi lo seguiva, perdendo così la possibilità di giocarsi la vittoria. Quel momento ha spalancato la strada al duello tra le Aprilia rimaste in testa e ha permesso a Fabio Di Giannantonio di riscattarsi chiudendo al quarto posto dopo una prova aggressiva e consistente.

Conseguenze per il mondiale e considerazioni

Il risultato di Le Mans produce riflessi immediati nella classifica iridata: nonostante la sconfitta in gara, Bezzecchi conserva la vetta del campionato grazie ai punti raccolti nelle tappe precedenti, ma la rimonta di Martin — rafforzata dalla vittoria nella Sprint del 9 maggio 2026 e dal successo nella gara principale — accorcia sensibilmente le distanze e rende il duello per il titolo ancora più incerto. L’exploit dell’Aprilia come costruttore pone al centro il tema della competitività della moto in condizioni diverse, mentre le grandi case come Ducati e KTM dovranno rivedere strategie e set-up in vista delle prossime prove.

Elementi extra da seguire

Oltre alla classifica piloti, il weekend ha offerto altri spunti: il warm up era stato dominato da Alex Marquez, che aveva mostrato ottima andatura in prova, mentre la mancata presenza in pista di Marc Marquez — volato a Madrid per una doppia operazione alla spalla e al piede a seguito della caduta in Sprint — ha tolto un elemento di confronto diretto nella lotta per le posizioni di vertice. Nel complesso, Le Mans ha consegnato emozioni e risultati destinati a far discutere gli addetti ai lavori fino al prossimo appuntamento.