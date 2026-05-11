Ronaldo aggiunge al garage una Mercedes-AMG G63 cabriolet in livrea Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ha comprato una Mercedes-AMG G63 cabriolet unica, un'opera di ingegneria e stile che sfoggia i colori dell'Al-Nassr

La collezione di auto di Cristiano Ronaldo si arricchisce di un pezzo che unisce artigianato, ingegneria e identificazione personale. Il campione portoghese ha infatti aggiunto al suo garage una Mercedes-AMG G63 Cabriolet realizzata in pochissimi esemplari e caratterizzata da una livrea che richiama il giallo e il blu dell’Al-Nassr. Questa vettura non è una semplice conversione estetica: dietro al progetto c’è stato un lungo lavoro tecnico necessario per trasformare un fuoristrada dalla struttura rigida in un veicolo scoperto, mantenendo prestazioni e sicurezza.

L’esemplare in questione è stato prodotto in serie estremamente limitata e proposto a un prezzo che si colloca nella fascia delle hypercar più esclusive. Per Ronaldo, che già possiede modelli come la Bugatti Centodieci e una collezione valutata oltre 25 milioni di dollari, l’acquisto rappresenta un atto di stile e di appartenenza: ogni dettaglio è stato pensato per parlare del suo ruolo nel club saudita e per essere riconoscibile anche a prima vista.

Origine del progetto e processo di conversione

La trasformazione che ha portato alla nascita della G63 Cabriolet è frutto di un progetto artigianale durato oltre un anno e svolto da officine specializzate tedesche con esperienze nel mondo delle supercar e della Formula 1. L’idea iniziale risale a una suggestione curiosa: la richiesta se fosse possibile rendere cabriolet una versione potenziata della Classe G, come la Brabus G700. Il tema tecnico più delicato è stato il mantenimento della rigidità strutturale dopo la rimozione del tetto, una sfida risolta con rinforzi al telaio e studi specifici sulla distribuzione degli sforzi.

Chi ha curato la realizzazione

Il lavoro è stato coordinato da realtà specializzate come Refined Marques e da team che hanno portato competenze da settori ad alte prestazioni. L’intervento si è sviluppato in fasi che hanno incluso progettazione, prototipazione e test dinamici su strada, per garantire che la vettura mantenesse i requisiti di sicurezza e la validità delle sospensioni originali. Il risultato è un veicolo che conserva l’anima del fuoristrada ma si apre alla guida all’aria aperta con un meccanismo di copertura pratico e robusto.

Specifiche tecniche e performance

Sotto il cofano della trasformata rimane il cuore noto agli appassionati: il V8 biturbo 4,0 litri della G63, capace di sviluppare circa 577 cavalli e una coppia di 850 Nm. La gestione della potenza è affidata a un cambio automatico a nove rapporti, che assicura accelerazioni vivaci e comportamenti prevedibili anche con la nuova configurazione carrozzeria. Nonostante la natura esclusiva, la vettura non sacrifica la sostanza: rimane un esemplare dalla dinamica potente e con la tipica presenza scenica della famiglia AMG.

Caratteristiche meccaniche salienti

Oltre al propulsore e alla trasmissione, la G63 Cabriolet include sospensioni ottimizzate e impianti frenanti adeguati al peso e alla potenza del mezzo. Per garantire comfort e stabilità sono stati adottati rinforzi strutturali nascosti e tarature delle sospensioni calibrate per un uso sia urbano sia autostradale. Il sistema di apertura del tetto è stato progettato per essere funzionale anche in movimento, offrendo un equilibrio tra praticità e spettacolarità.

Personalizzazione, simbolismo e valore collezionistico

La versione destinata a Ronaldo è stata realizzata con una livrea che richiama i colori sociali dell’Al-Nassr, con dettagli esterni e interni studiati su misura. Le piastre battitacco e altri elementi vengono spesso personalizzati con marchi e iniziali; in questo caso la vettura sfoggia riferimenti a CR7, trasformando l’auto in un oggetto più vicino a una commissione artistica che a una semplice vendita di lusso. Con una produzione limitata a una ventina di esemplari, la vettura acquisisce immediatamente un valore collezionistico oltre che affettivo.

Dal punto di vista simbolico, l’acquisto non è solo un capriccio: per una figura pubblica come Cristiano Ronaldo, possedere un’auto che combini prestazioni, esclusività e identità di club è un modo per estendere la propria immagine anche fuori dal campo. La G63 cabriolet rappresenta dunque un mix di tecnologia, artigianato e amore per il dettaglio, confermando la tendenza delle personalizzazioni estreme nel mondo dei collezionisti più facoltosi.