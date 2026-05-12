Martin vince la Sprint al GP di Francia, problema al quinto metatarso per Marquez

Il weekend del GP di Francia a Le Mans, il 9 maggio 2026, ha regalato una Sprint incandescente: una partenza da manuale ha permesso a Jorge martin di balzare in testa e di difendere il comando fino alla bandiera a scacchi, conquistando una vittoria che resterà negli highlights della stagione. La manche breve ha confermato l’efficacia dell’Aprilia nello scatto al via e ha riscritto la gerarchia provvisoria del fine settimana, con Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi a completare il podio.

Non è stata però una giornata priva di conseguenze: la Sprint è stata caratterizzata da numerosi incidenti e, soprattutto, dalla caduta spettacolare di Marc Marquez all’ultimo giro che si è tradotta in una frattura del quinto metatarso del piede destro. L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sia sulla classifica di gara sia sul clima in pista, con diversi piloti ritirati e la preoccupazione per le condizioni del campione del mondo.

La partenza: la mossa che ha deciso la Sprint

Alla partenza Martin ha messo in scena una rimonta fulminea partendo dalla terza fila e sfruttando la scia delle due Ducati e di Bezzecchi sul rettilineo. Con una traiettoria aggressiva ma pulita, lo spagnolo dell’Aprilia si è infilato all’interno alla prima curva e, passando abilmente all’esterno tra le successive, ha infilato tre avversari in una sola sequenza di curve, guadagnando una posizione che non ha più lasciato. La manovra è stata tanto precisa quanto rischiosa: l’esecuzione ha dimostrato doti di gestione della coppia e di controllo della moto in fase di ingresso in curva.

La reazione degli inseguitori

Dietro a Martin, Bagnaia ha saputo approfittare di un piccolo errore di Bezzecchi per conquistare il secondo posto e mantenerlo fino alla fine della Sprint, limitando i danni in ottica mondiale. Bezzecchi, pur conservando la leadership iridata, ha pagato qualche sbavatura durante il weekend che ne ha frenato la piena incisività. Più indietro, Pedro Acosta ha portato la KTM al quarto posto, seguito da Fabio Quartararo e Joan Mir, confermando una top six molto combattuta.

Incidenti, ritiri e la caduta di Marquez

La Sprint è stata segnata da diverse cadute: tra i piloti finiti a terra si contano, tra gli altri, Raul Fernandez, Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Luca Marini. L’episodio più grave è quello che ha coinvolto Marc Marquez all’ultimo giro: il campione è scivolato in maniera spettacolare, è rientrato ai box zoppicando e i primi accertamenti hanno evidenziato la frattura del quinto metatarso del piede destro, lesione che renderà necessario un intervento chirurgico. Prima di questo sfortunato momento Marquez aveva però mostrato segnali positivi nelle qualifiche, firmando il record della pista in Q1 e ottenendo il secondo tempo in Q2.

Le spiegazioni del campione

Nel dopo gara Marquez ha spiegato che il feeling con la moto non è ancora stabile: l’atleta ha parlato di una difficoltà a mantenere la velocità con continuità e ha inoltre riferito un problema di mobilità al braccio dovuto all’influenza di una vite sul nervo radiale. Quel problema richiederà a sua volta un altro intervento chirurgico già pianificato dopo il GP di Spagna, un dettaglio che complica ulteriormente il quadro fisico del nove volte iridato.

Classifiche: ordine d’arrivo e situazione mondiale

L’ordine d’arrivo della Sprint del GP di Francia ha visto al primo posto Jorge Martin (Aprilia) in 13 giri con il tempo di 19’46″830; a 1″107 si è piazzato Pecco Bagnaia (Ducati), mentre Marco Bezzecchi (Aprilia) ha chiuso a 2″786. Quarto Pedro Acosta (KTM) a 3″808, quinto Fabio Quartararo (Yamaha) a 4″402 e sesto Joan Mir (Honda) a 4″630. Numerosi ritiri hanno caratterizzato la parte finale della classifica, con Marc Marquez, Raul Fernandez, Morbidelli, Bastianini, Marini e Folger classificati come ritirati.

La classifica iridata aggiornata dopo la Sprint recita: Bezzecchi in testa con 108 punti, seguito da Martin a 102 e Pedro Acosta a 72. Subito dopo si trovano Di Giannantonio a 71 e Marc Marquez a 57, con Alex marquez a 55 e Raul Fernandez a 54. Più indietro, tra gli altri, Ogura a 51 e Bagnaia a 43. Questi numeri delineano un Mondiale ancora apertissimo, con sorprese possibili nelle gare a venire.

Il weekend di Le Mans prosegue: la gara lunga è in programma domani alle 14 e rappresenterà un nuovo banco di prova per squadre e piloti dopo gli eventi della Sprint. L’attenzione resterà alta soprattutto sulle condizioni di Marquez e sull’eventuale reazione di chi oggi ha guadagnato terreno in classifica, perché la stagione continua a offrire colpi di scena.