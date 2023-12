Il camion frigorifero, noto anche come furgone frigo, è un elemento cruciale nel mondo del trasporto di merci deperibili. Da quando i primi veicoli refrigerati apparvero nel 1840, il settore ha subito notevoli sviluppi, passando dai rudimentali metodi di raffreddamento a blocchi di ghiaccio a sofisticati sistemi meccanici alimentati da motori veicolari. Se ti interessa noleggiare un furgone frigo e altri tipi di furgoni puoi cliccare sul link https://www.locautorent.com/it/noleggio-furgoni/ prima però leggi il nostro articolo per capire quale tipo di furgone refrigerato fa al caso tuo.

Furgoni Frigo: Tipologie e Caratteristiche

I furgoni frigo rappresentano una categoria specializzata di veicoli progettati per il trasporto di merci deperibili, garantendo la stabilità della temperatura interna per preservarne la qualità. La normativa ATP (Accord Transport Perissable) suddivide questi veicoli in tre categorie principali, ognuna con caratteristiche specifiche. Questi veicoli possono mantenere temperature fino a -20°C per più di 12 ore, consentendo il trasporto sicuro di prodotti termosensibili e congelati.

Furgoni Isotermici

I furgoni isotermici sono dotati di una cella isotermica, una struttura a forma di parallelepipedo posta sul telaio del veicolo. Questa cella è realizzata con pannelli coibentati, spesso in poliuretano di diverso spessore, fornendo un’eccellente capacità di carico. Gli isotermici possono essere ulteriormente suddivisi in:

Isotermici Normali (IN) : Senza gruppo frigorifero, ideali per il trasporto di prodotti ortofrutticoli, piante, fiori, latte e derivati, mantenendo una temperatura costante.

: Senza gruppo frigorifero, ideali per il trasporto di prodotti ortofrutticoli, piante, fiori, latte e derivati, mantenendo una temperatura costante. Isotermici Rinforzati (IR):Anch’essi senza gruppo frigorifero ma con un isolamento termico più potenziato, adatti al trasporto di merci che richiedono temperature più basse, fino a -20°C.

Furgoni Refrigerati

I furgoni refrigerati vanno oltre gli isotermici, integrando un sistema di raffreddamento. La normativa ATP li classifica in tre categorie principali:

Classe A: Con temperature fino a 0°C, adatti per il trasporto di frutta, verdura, carni fresche, prodotti caseari e uova.

Con temperature fino a 0°C, adatti per il trasporto di frutta, verdura, carni fresche, prodotti caseari e uova. Classe B: Con temperature fino a -10°C, ideali per il trasporto di prodotti surgelati e gelati.

Con temperature fino a -10°C, ideali per il trasporto di prodotti surgelati e gelati. Classe C: Raggiungono temperature fino a -20°C, utilizzando spesso piastre eutettiche per il trasporto di merci surgelate. Sono conosciuti anche come furgoni refrigerati esoterici.

Furgoni Coibentati

I furgoni coibentati differiscono dalle altre categorie in quanto non hanno una cassa isotermica posta sul telaio. Invece, sono forniti di una coibentazione interna, con rivestimenti isolanti sulle pareti, il tetto e il pavimento. Possono essere trasformati in furgoni frigo mediante l’aggiunta di un gruppo frigorifero. Le classi ATP per i furgoni coibentati includono:

IN (Isotermico Normale senza Gruppo Frigorifero) : Adatto per merci che richiedono solo un isolamento termico senza una refrigerazione attiva.

: Adatto per merci che richiedono solo un isolamento termico senza una refrigerazione attiva. IR (Isotermico Rinforzato senza Gruppo Frigorifero) : Con un isolamento termico potenziato per temperature più basse senza il bisogno di un gruppo frigorifero.

: Con un isolamento termico potenziato per temperature più basse senza il bisogno di un gruppo frigorifero. FNAX (Frigorifero Normale Classe A con Gruppo Frigorifero) : Fornito di un sistema di raffreddamento attivo, ideale per il trasporto di prodotti che richiedono temperature intorno allo zero.

: Fornito di un sistema di raffreddamento attivo, ideale per il trasporto di prodotti che richiedono temperature intorno allo zero. FRCX (Frigorifero Rinforzato con Gruppo Frigorifero): Con un isolamento termico potente e un sistema di raffreddamento attivo per temperature fino a -20°C.

Gli usi dei furgoni frigo

Queste varie tipologie di furgoni frigo, ognuna con caratteristiche specifiche, consentono un trasporto sicuro e affidabile di merci deperibili, garantendo la conformità alle normative internazionali e le condizioni ottimali per i diversi tipi di prodotti trasportati. La diversificazione delle categorie riflette la complessità del settore e la necessità di adattarsi alle esigenze specifiche dei vari carichi.

Utilizzi del Camion Frigo

I camion frigo sono progettati per il trasporto di merci sensibili alle variazioni di temperatura. Trovano impiego in settori come quello farmaceutico, alimentare e chimico. La loro capacità di mantenere basse temperature li rende ideali per trasportare alimenti deperibili, prodotti surgelati e farmaci sensibili al calore, come vaccini e flebo, così come prodotti chimici industriali termosensibili.

Inoltre, possono trasportare materiale archeologico e storico poiché permettono di mantenere controllata la temperatura interna.