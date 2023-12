La scelta dei gadget personalizzati per auto è fondamentale perché sono tanti gli accessori utili e trendy che non possono proprio mancare. Ecco alcuni dei gadget "indispensabili" che fanno la differenza.

Nel momento in cui si desidera offrire dei gadget personalizzati per auto, ci sono molte considerazioni da fare. Perché sono tanti i gadget utili e trendy che non possono proprio mancare, in quanto ricordiamo che la praticità è ciò che li rende così amati e insostituibili. Pensiamo ai portachiavi auto e moto, gadget ideale per le concessionarie che vogliono fidelizzare la clientela: vi diamo una panoramica degli “indispensabili”.

Come scegliere i gadget personalizzati per auto?

La scelta dei gadget per auto è indubbiamente fondamentale per le officine, le concessionarie, e in generale per i negozi che si occupano della vendita di accessori per auto. Quando si avvicina il lancio di un prodotto, o magari una fiera di settore, chi lavora nel settore automotive può valutare di offrire dei gadget utili alla propria clientela.

Vanno presi in considerazione alcuni fattori, tra cui la qualità, l’utilità, la praticità, le tendenze del momento, il target di riferimento. Sono tutti passaggi indispensabili da valutare per creare una campagna promozionale efficace. Affidatevi a esperti del settore: il vasto catalogo di GiftCampaign.it e la competenza del loro staff, che vi segue passo passo, vi sarà di grande aiuto per scegliere l’accessorio più adatto.

Ricordiamo, infine, l’importanza del logo, che non può proprio mancare su ogni gadget: è ciò che lo rende tanto prezioso, perché diventa veicolo di promozione, oltre che di fidelizzazione.

I gadget personalizzati per auto imperdibili

I gadget per auto non sono solamente i dispositivi tech da poter sfruttare, ma anche tutti quegli oggetti che servono concretamente per la vita di tutti i giorni. Naturalmente, il portachiavi è di primaria importanza, ma non sottovalutiamo i kit di pronto soccorso da tenere sempre con sé, così come gli organizer. Scopriamo, dunque, i prodotti che fanno la differenza.

Portachiavi auto personalizzati

Un modo per ringraziare i clienti dopo aver acquistato l’auto? Donare un portachiavi auto personalizzato. Un articolo promozionale che rafforza la brand identity e che naturalmente è di uso quotidiano, poiché i clienti lo sfrutteranno continuamente. È anche un gadget ideale da distribuire in occasione di fiere ed eventi, o per il lancio di un nuovo prodotto. Il costo è sempre conveniente, e si possono valutare diversi modelli, come a forma di gilet o di casa, o persino a tappo di sughero. Uno dei materiali più trendy? Il legno: elegante e rustico al contempo.

Kit pronto soccorso

Una comoda valigetta pronto soccorso da tenere in auto è l’idea gadget che i clienti apprezzano veramente molto. Del resto, i kit pronto soccorso personalizzati contengono una fornitura base per rispondere a una situazione di emergenza, come il disinfettante, delle pinzette, o ancora delle garze sterili, cerotti, bende, nastri adesivi medici. Tutto torna utile in una situazione complessa, e chiaramente c’è la possibilità di apporre il logo sul kit.

Torce

Cosa bisogna avere sempre a bordo di un’auto? Una torcia, ovviamente. Perché i casi della vita non si possono mai sapere in anticipo: può capitare, purtroppo, un guasto improvviso, una foratura. Non solo di giorno, ma anche di notte, e c’è realmente il bisogno di poter fare affidamento a un po’ di luce extra. Come gadget personalizzato, la torcia è davvero graditissima dai clienti in ogni occasione, magari LED, o ancora una torcia multiuso, con portachiavi e apribottiglie. Le soluzioni a disposizione sono molteplici.

Tendina parasole

Cosa c’è di più utile delle tendine parasole per auto? Quando si avvicina l’estate, arriva sempre quel momento in cui si desidera proteggere la propria auto dal caldo estremo. Le tendine parasole sono una soluzione sempre efficace, e naturalmente, in quanto gadget, possono essere personalizzate con il logo. Tra l’altro, le tendine sono richieste non solo perché comode, ma anche per salvaguardare la salute di anziani e bambini durante la stagione più calda.

Organizer per auto

L’auto è spesso nel caos: quante volte le persone si lamentano di non riuscire a mantenerla in ordine? Abbiamo pensato a un modo per rispondere a questa esigenza, dando l’opportunità di poter organizzare i propri oggetti comodamente in auto con un pratico organizer. In veste di gadget, è davvero irrinunciabile e permette di fare bella figura alla propria azienda, poiché si sta donando qualcosa di realmente utile, e non fine a se stesso. Tra l’altro, gli organizer presentano vari scomparti, tutti indispensabili per suddividere gli oggetti in base all’uso quotidiano o meno.

Shopping bag

Altrettanto importante è avere sempre con sé una shopping bag in auto. Una comoda borsa da usare all’occorrenza, perché magari si dimentica spesso a casa, poco prima di uscire. Quante volte succede? E quante volte ci si ritrova costretti ad acquistare una borsa? Il gadget dovrebbe risolvere un problema, sostanzialmente: in questo modo, si dà l’opportunità ai clienti di avere con sé uno dei prodotti più utili per definizione, una borsa pronta all’uso. Chiaramente, è un gadget senza tempo, utile ai clienti quanto agli imprenditori che così possono sponsorizzare il logo del proprio brand a un costo praticamente irrisorio.