Galleria immagini BMW Motorrad WorldSBK: Portimao, Phillip Island e Hydrogen Flat Storage

Una selezione di scatti professionali del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team che documenta test e gare a Phillip Island e Portimao, oltre a una raccolta sul BMW Hydrogen Flat Storage

Questa raccolta fotografica ufficiale del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team riunisce scatti delle tappe di testing e gara, oltre a immagini dedicate al progetto BMW Hydrogen Flat Storage. Nella selezione sono presenti foto dei piloti Miguel Oliveira (#88) e Danilo Petrucci (#9) a bordo della BMW M 1000 RR, oltre a dettagli tecnici e inquadrature dal paddock. Per assistenza nella fruizione del materiale è disponibile il supporto via email: [email protected] dalle 9 alle 17 CET.

Il pacchetto include immagini utilizzabili per comunicazione stampa e archivio, con opzioni di download in diverse risoluzioni. Tra le referenze tecniche è segnalato il file identificato come ID: P90629912 con data di rilascio 18.02.2026. Le sessioni coperte comprendono i test invernali e i primi round del WorldSBK 2026, documentati sia in pista che nelle aree operative del team.

Come accedere e scaricare le immagini

La sezione download mette a disposizione versioni LowRes e HighRes dei file in formato JPG, pensate per usi diversi: comunicati stampa, web e stampa ad alta definizione. Il pacchetto di riferimento riporta LowRes (JPG) 67 KB e HighRes (JPG) 15,28 MB, associati all’ID: P90629912. Per ogni immagine sono fornite didascalie che indicano luogo, data e pilota, utili per citare correttamente la fonte nelle pubblicazioni.

Dettagli tecnici e consigli per l’uso

Ogni file include metadata che facilitano l’archiviazione e la ricerca: informazioni su evento, pilota, veicolo e località. Si raccomanda di verificare eventuali restrizioni di utilizzo indicate nella pagina di download e di rispettare le note di credito suggerite dal team. Per problemi tecnici relativi ai file o per richieste specifiche è possibile contattare il supporto via email nelle fasce orarie indicate.

Le giornate in pista documentate

La galleria copre la gara di Portimao, disputata il periodo 27th – 29th March 2026, e le sessioni di test a Phillip Island svoltesi il 16th – 17th February 2026 e il 19th – 22th February 2026. Le immagini ritraggono fasi di qualifica, ricognizioni della pista, interventi in pit lane e momenti di preparazione tecnica. Queste fotografie offrono una panoramica concreta dell’attività del team durante le trasferte internazionali e mostrano la dynamica di gara e l’organizzazione logistica necessaria per competere al massimo livello.

Scatti che raccontano la performance

Gli scatti in corsa valorizzano elementi come la postura del pilota, le traiettorie e i dettagli del setup della BMW M 1000 RR. Le immagini ai box documentano interventi della squadra tecnica, gestione pneumatici e messa a punto elettronica, utili per comprendere l’impegno del team nella ricerca delle migliori prestazioni in campionato. Le foto sono quindi un supporto visivo sia per i fan sia per gli addetti ai lavori.

BMW Hydrogen Flat Storage: la galleria dedicata

Oltre al materiale sportivo, la raccolta include una serie di immagini intitolate BMW Hydrogen Flat Storage. Si tratta di una serie fotografica separata che illustra componenti e dettagli visivi del progetto, utile per chi segue le iniziative tecnologiche del marchio. Le foto nella sezione mostrano configurazioni, componenti e inquadrature di contesto che aiutano a comunicare l’aspetto progettuale e installativo di questa linea di sviluppo.

Per l’utilizzo di immagini legate al tema hydrogen storage si suggerisce di seguire le stesse regole di accredito adottate per il materiale sportivo. Eventuali richieste di immagini ad alta risoluzione o di materiali esclusivi possono essere inoltrate al supporto indicando l’ID: P90629912 o la descrizione della foto desiderata.

In chiusura, la galleria rappresenta un archivio aggiornato e organizzato del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team per la stagione 2026, con scatti che coprono test, gare e progetti tecnologici. Per assistenza, forniture addizionali o chiarimenti sui diritti di utilizzo contattare [email protected] (dalle 9 alle 17 CET).