Gamma GPL 2026 di Hyundai in Italia: KONA, i20 e BAYON senza sovrapprezzo

Hyundai introduce in Italia la gamma GPL MY26 su KONA, i20 e BAYON, proponendo il bi-fuel 1.0 T-GDI e prezzi parificati alle versioni benzina per favorire risparmio e scelta ai clienti

Hyundai amplia la sua offerta in Italia rilanciando la motorizzazione GPL per tre modelli chiave della gamma: KONAi20 e BAYON. Questa mossa rafforza una strategia multi-energia che porta a otto le tipologie di propulsione disponibili nel listino italiano, con l’obiettivo dichiarato di offrire maggiore libertà di scelta ai clienti senza applicare un sovrapprezzo alle versioni GPL rispetto alle corrispondenti benzina.

La proposta si inserisce in un contesto in cui il costo della mobilità è un elemento centrale nelle decisioni d’acquisto: il GPL conta oltre 2,5 milioni di veicoli circolanti in Italia e mantiene una quota di mercato consolidata tra il 7% e il 10%. Tra i vantaggi evidenziati vi sono un costo chilometrico sensibilmente inferiore alla benzina, stabilità dei prezzi e maggiore autonomia complessiva, valori pensati per chi privilegia prevedibilità delle spese senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Motorizzazione e prestazioni del 1.0 T-GDI bi-fuel

Tutti e tre i modelli sono equipaggiati con il propulsore 1.0 T-GDI in configurazione bi-fuel benzina/GPL. Le potenze dichiarate sono di 84 CV per i20 e BAYONmentre KONA eroga 110 CV. Questa scelta tecnica punta a garantire omogeneità nella guida e nella gestione delle emissioni, offrendo prestazioni adeguate ai segmenti di riferimento: la compatta per i20, l’urban SUV per BAYON e il SUV compatto per KONA.

Perché la soluzione bi-fuel

Il sistema bi-fuel consente di combinare la diffusione e il prezzo competitivo del GPL con la versatilità della benzina, assicurando una rete di rifornimento capillare e una autonomia estesa quando si alternano i due carburanti. In termini pratici, Hyundai sottolinea una riduzione del costo chilometrico fino al 40% rispetto alla benzina in molte condizioni d’uso, dato che rende il GPL particolarmente interessante per chi percorre molti chilometri in ambito urbano e suburbano.

Allestimenti e listini: cosa offrono KONA, i20 e BAYON

La strategia commerciale prevede che le versioni GPL siano proposte allo stesso prezzo di listino delle corrispondenti motorizzazioni benzina, eliminando così la barriera del sovrapprezzo per chi opta per questa alimentazione. Sul fronte degli allestimenti, Hyundai conferma configurazioni mirate per ciascun modello, con dotazioni di sicurezza e connettività robuste.

KONA: XTech e Business

Per KONA la gamma GPL propone gli allestimenti XTech e Business. L’XTech parte da 27.350 € e include cerchi in lega da 16″, luci a LED, retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Smart Key, sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e quadro strumenti digitale da 12″ oltre al pacchetto Hyundai SmartSense con i principali sistemi di assistenza alla guida. L’allestimento Business, a partire da 28.750 €, aggiunge cerchi da 17″ o 18″, sedile guidatore con supporto lombare elettrico, caricatore wireless e specchietti ripiegabili elettricamente.

I20: Connectline

La i20 GPL è offerta nella versione Connectline, quella più popolare del modello, con prezzo d’attacco di 22.250 € e cambio manuale a sei rapporti. Tra gli equipaggiamenti figurano cerchi in lega da 16″, cluster TFT LCD da 10,25″, sistema di navigazione touchscreen da 10,25″ compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink® e aggiornamenti software Over-The-Air (OTA).

BAYON: XTech e Business

Per BAYON la motorizzazione GPL è disponibile negli allestimenti XTech (da 23.200 €) e Business (da 24.600 €). L’XTech include quadro strumenti digitale con cluster TFT, navigazione touchscreen da 10,25″, Bluelink® e aggiornamenti OTA, mentre il Business arricchisce la dotazione con cerchi in lega da 16″, fari Full LED con firma luminosa e illuminazione ambiente.

Condizioni di lancio e finanziamento Hyundai Plus

Per il lancio della gamma MY26Hyundai mette a disposizione offerte finanziarie tramite il programma Hyundai Plus. Esempi di condizioni proposte sono: i20 Connectline acquistabile a partire da 16.750 € oppure da 75 € al mese per 35 mesi con anticipo; BAYON XTech da 17.700 € oppure da 85 € al mese; KONA XTech da 22.150 € oppure da 139 € al mese. Ogni piano include un Valore Futuro Garantito che consente al cliente, a fine contratto, di scegliere se sostituire, trattenere o restituire il veicolo senza obblighi aggiuntivi.

Per chi valuta l’acquisto, la proposta punta quindi sia sul risparmio operativo garantito dal GPL sia sulla semplicità di accesso attraverso soluzioni finanziarie studiate per il mercato italiano.