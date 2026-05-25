Gara motocross a Viadana: come iscriversi e cosa sapere

Il Trofeo regionale motocross in programma a Viadana il 31-05-2026 apre le iscrizioni per piloti di diverse fasce d’età e cilindrate. Questo avviso riassume in modo chiaro le categorie coinvolte, le modalità di adesione e le scadenze da rispettare, con l’obiettivo di offrire a partecipanti e team tutte le informazioni utili per arrivare preparati al via. L’articolo è stato pubblicato il: 24/05/2026 e raccoglie i dettagli ufficiali comunicati dagli organizzatori.

Partecipare richiede attenzione a documenti e tempistiche: la procedura prevede passaggi distinti a seconda della provenienza del pilota e una serie di materiali obbligatori da allegare. Nel testo troverai indicazioni pratiche su come completare la pre-iscrizione, quali categorie sono attive – tra cui Over40/50, Mini65/85, 2T Open e 50 cc epoca/prototipi – e a chi rivolgersi in caso di necessità.

Dettagli dell’evento

Il programma ufficiale riguarda il trofeo regionale che si svolgerà a Viadana nella data indicata: 31-05-2026. Le classi confermate includono Over40/50 per i piloti veterani, le categorie giovanili Mini65/85, la sezione tecnica 2T Open e la speciale 50 cc epoca/prototipi. Queste categorie riflettono sia una volontà di inclusione delle fasce d’età sia la necessità di preservare categorie storiche come la 50 cc epoca/prototipi, che valorizzano moto di particolare interesse storico e costruttivo.

Luogo e contesto

La manifestazione si svolge nel contesto regionale organizzato da UISP e prevede postazioni per team, aree di paddock e percorsi omologati. La location a Viadana è pensata per accogliere sia i partecipanti che il pubblico, con percorsi studiati per rispettare gli standard tecnici previsti. La presenza di più categorie in un unico evento richiede una logistica ben coordinata per orari e prove, motivo per cui è importante attenersi scrupolosamente alle istruzioni di iscrizione e agli orari comunicati dagli organizzatori.

Come iscriversi e documenti richiesti

La pre-iscrizione obbligatoria per i piloti residenti in Emilia-Romagna deve essere effettuata direttamente tramite il portale ufficiale indicato dagli organizzatori. Questa procedura online consente di verificare disponibilità, assegnazione dei numeri di gara e accettazione delle norme tecniche e di sicurezza. È fondamentale allegare la documentazione richiesta per poter completare la pratica: tra i documenti necessari figura la foto della licenza del pilota, l’indicazione della categoria e classe di partecipazione e il numero di gara assegnato o preferito.

Indicazioni per i piloti fuori regione

I partecipanti non residenti in Emilia-Romagna devono inviare la documentazione via email entro la scadenza stabilita: ENTRO LE 00.00 DI VENERDI 29 MAGGIO all’indirizzo [email protected]. Nell’email è richiesto allegare la foto della licenza, specificare la categoria e la classe e indicare il numero di gara. Questa modalità è pensata per garantire tempi certi di controllo e approvazione prima dell’evento e per uniformare le pratiche amministrative tra piloti regionali e non.

Regole pratiche, consigli e normative

Chi partecipa deve conoscere e rispettare il regolamento tecnico e di sicurezza pubblicato nella sezione Iscrizioni Eventi del sito ufficiale. È consigliabile consultare le norme prima di compilare la pre-iscrizione per evitare rifiuti o integrazioni last minute. Tra le raccomandazioni pratiche ci sono la verifica preventiva dell’equipaggiamento (casco, protezioni, tuta), il controllo delle condizioni della moto e la preparazione dei documenti in formato facilmente leggibile. Ricordare di portare copie stampate e digitali della licenza e della conferma di iscrizione.

Consigli per il giorno della gara

La giornata di gara richiede puntualità e organizzazione: presentarsi alle operazioni preliminari con largo anticipo permette di completare le verifiche tecniche e amministrative senza fretta. Prevedere attrezzature di base per il paddock, ricambi essenziali e un piano per il rifornimento e l’assistenza meccanica può fare la differenza. Tenere presente che l’organizzazione potrebbe fornire indicazioni specifiche sull’accesso al circuito e sulle restrizioni per il pubblico e i team; seguire le istruzioni ufficiali aiuta a mantenere l’ordine e la sicurezza durante tutta la manifestazione.

Per iscriversi e consultare le norme complete dell’evento è necessario accedere alla sezione ISCRIZIONI EVENTI del sito ufficiale di UISP. Seguire le indicazioni fornite e rispettare le scadenze, in particolare la consegna via email per i fuori regione ENTRO LE 00.00 DI VENERDI 29 MAGGIO, garantirà la partecipazione al Trofeo regionale motocross a Viadana del 31-05-2026. Buona preparazione e in bocca al lupo ai piloti!