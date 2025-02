Un’innovazione nel panorama automobilistico

Geely, il noto gruppo automobilistico cinese, ha recentemente svelato il suo ultimo motore, il Super Methanol Hybrid. Questo nuovo powertrain rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico. La scelta di utilizzare una miscela di benzina e metanolo come combustibile principale non è solo una novità tecnica, ma anche una risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali.

Efficienza termica e prestazioni

Durante la presentazione, Gan Jiayue, CEO di Geely, ha sottolineato l’efficienza termica del motore, che raggiunge il 48,15%, un valore superiore alla media del settore. Questa efficienza è fondamentale per ridurre i consumi e le emissioni nocive. Inoltre, il motore è progettato per funzionare senza problemi anche a temperature estreme, fino a -40°. Queste caratteristiche rendono il Super Methanol Hybrid una soluzione praticabile per il mercato automobilistico globale.

Il metanolo come alternativa sostenibile

Il metanolo, noto anche come alcol metilico, è un composto chimico che può essere prodotto in modo sostenibile. Geely ha evidenziato come il metanolo verde, ottenuto da biomasse o attraverso la combinazione di CO2 e idrogeno, rappresenti una valida alternativa ai combustibili fossili. Questa innovazione non solo contribuisce a ridurre le emissioni, ma offre anche un’opzione più sostenibile per il futuro dell’industria automobilistica.

Il futuro delle auto ibride in Cina

Il lancio del Super Methanol Hybrid si inserisce in un contesto più ampio di diversificazione delle offerte da parte delle case automobilistiche cinesi. Con l’aumento della domanda di veicoli a basse emissioni, Geely e altri marchi stanno investendo in tecnologie ibride e elettriche. Nel 2025, Geely prevede di lanciare cinque nuovi modelli, alcuni dei quali potrebbero adottare il nuovo powertrain. Questo è un chiaro segnale della direzione in cui si sta muovendo il mercato automobilistico, con un occhio attento alla sostenibilità e all’innovazione.