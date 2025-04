Nuova puntata della rubrica di Motorimagazine.it Glorie d’Annata che è giunta alla sua 16esima puntata, mentre pensavo a che macchina raccontare mi è venuto in mente che quest’anno cade il 45esimo anniversario dalla nascita della Renault 5 Turbo colei che ha dato il via all’universo delle hot-hatch che ancora oggi scaldano i cuori degli appassionati di guida veloce.

Renault 5 Turbo: la sua storia

L’idea di Renault di dar vita alla Renault 5 Turbo è arrivata a partire dalla fine degli anni 70′ dato che l’obiettivo principale era quello di avere una vettura relativamente nuova con cui gareggiare nel mondiale rally.

Era già presente la 5 Alpine che fu utilizzata per un breve periodo ma poi risultò inadatta a sfidare le rivali, ben più prestanti e focalizzate per le competizioni come Ford Escort RS, Lancia Stratos e 131 Abarth.

Nel 1978 arriva il primo prototipo il cui stile è stato realizzato da Bertone in collaborazione con la casa francese. I cambiamenti rispetto alla 5 normale sono le carreggiate più larghe, il passo maggiore, la trazione posteriore ed il motore in posizione centrale.

I serbatoi vengono posizionati al di sotto dei sedili e sul davanti dove è presente il motore della Renault 5 i tecnici crearono un ampio sfogo volto a smalitire il calore.

Sul fronte puramente tecnico la 5 Turbo stradale adotta un motore 4 cilindri da 1.397 cc con l’adozione del turbo Garrett G3 che la porta ad avere una potenza di 160 cavalli a 6.000 giri/minuto ed una coppia di 210 NM sprigionata a 3.250 giri/minuto.

Entra in produzione nel 1980 e la prima serie termina nel 1983, questa generazione presenta l’impiego di materiali leggeri come portiere e portellone in alluminio, alettone e gocciolatoi in poliuretano ed altri elementi come parafanghi e paraurti in resina.

Dal 1983 al 1985 spazio alla Turbo 2 che sancisce la fine di questo modello, qui la carrozzeria presenta elementi in acciaio e la plancia dell’abitacolo resta uguale alla Renault 5 normale.

Le quotazioni sul mercato

Le primissime Renault 5 Turbo sono davvero cosa rara, sia per la tiratura complessiva arrivata a 1820 esemplari che per quelle che sono effettivamente rimaste nel parco circolante.

Se si desidera una Turbo 1 in Italia non se ne trovano ma anche all’estero il mercato è fermo. Discorso leggermente diverso per la Turbo 2, in Italia sul sito da noi consultato ne è presente un esemplare in vendita a 100.000 euro.

Le quotazioni per le Turbo variano da 100 a 180 mila euro a seconda della versione e del chilometraggio. Una cifra decisamente importante ma che rende giustizia a quest’auto la cui aura leggendaria vive ancora oggi.