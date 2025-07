Volkswagen Golf GTI bastano queste tre parole per far scaturire alla mente degli appassionati dei modelli che sono stati la base per quello che nel corso dei decenni si è definito con il termine “Hot Hatch” la prima di questa stirpe è stata la prima generazione di Golf GTI per fornire prestazioni sportive su auto utilitarie. Ora si è arrivati all’ottava generazione con un modello speciale chiamato Edition 50.

Volkswagen Golf GTI Edition 50: ora arriva il Performance Pack

La nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 è stata presentata anche se molte sue caratteristiche non sono ancora state rivelate. Infatti è ancora sconosciuta la sua potenza, si ipotizza intorno ai 310 cavalli, un valore che la pone al livello delle altre concorrenti in un segmento sempre più esiguo.

Sono infatti ben lontani i tempi in cui le case costruttrici sfornavano hot hatch come se non ci fosse un domani e si attendeva con ansia l’anno successivo per vedere dove fossero intervenuti i tecnici al fine di migliorarle.

Per questa Golf ci ha pensato il Performance Pack che include gomme Bridgestone Potenza Race, delle semi-slick, assetto dedicato e cerchi forgiati realizzati apposta per il modello.

Ora la scelta è quasi costretta a poche pretendenti perché ormai quel tempo è andato quasi nel dimenticatoio assieme al concetto di auto sportiva. Questa Golf vuole essere il canto del cigno di un concetto che ha fatto la storia dell’auto.

Un tempo monstre al Nurburgring

Parlando di hot hatch non si può non far riferimento al tempo di prova al Nurburgring Nordschleife, il parco giochi dove tutte le aziende europee e non testano i propri prodotti.

Il tempo al Ring aveva un valore fondamentale, se si batteva il record stabilito da un’altra casa voleva dire che quell’auto era diventata il punto di riferimento per la categoria.

L’ultima in ordine di tempo è stata la Honda Type R FL5 con un 7:44.881 e il record è prevalso anche in questo caso. La nuova Golf GTI Edition 50 si è fermata ad un rispettabilissimo 7:46.13.

Un crono che la rende la Golf più veloce di sempre, persino davanti alla R a trazione integrale da 333 cavalli che si fermò a 7:47.13.

I prezzi non sono ancora stati annunciati e non si sa se il modello possa arrivare sul mercato italiano.