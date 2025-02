La rubrica dedicata alle auto del passato di Motorimagazine.it “Glorie d’Annata” torna con il dodicesimo episodio la cui protagonista è una vettura proveniente dal mondo delle competizioni degli anni ’80 e di cui non si sente parlare granché ma la cui storia è davvero interessante. Stiamo parlando della Opel Manta 400.

LEGGI ANCHE: Citroen DS, un’icona di eleganza ed innovazione automobilistica

Opel Manta 400: la sua storia

L’Opel Manta come modello, nella sua seconda generazione definita B, nasce nel 1975 ma la versione oggetto di questo articolo ha una storia leggermente più giovane. La versione 400 infatti viene sviluppata nel 1980 per poi debuttare nel 1981.

Non è un modello nato direttamente da Opel, anche se è stato poi commercializzato sotto il marchio tedesco, sulla Manta ci ha messo le mani Irmscher storico preparatore della casa che ha realizzato le versioni più sportive dei principali modelli.

Per la Manta la richiesta era piuttosto semplice: Opel voleva entrare a competere nel Gruppo B competizione riservata ai marchi che volevano utilizzare il Rally come banco di prova per le loro capacità tecniche.

La versione da corsa era dotata di un motore a iniezione da 2410 cc con una potenza di 280 cavalli che è rimasta per tutto il triennio delle competizioni, dal 1983 al 1986 quando il campionato terminò.

Il modello stradale adotta il medesimo propulsore ma ridimensionato nella potenza, infatti ha “solo” 144 cavalli che possono sembrare pochi ma il modo in cui li scarica li fanno sembrare molti di più.

E’ stata prodotta in pochissimi esemplari, 245 per tutto il mercato europeo. Le fotografie o le vetture ancora presenti su strada possono avere il kit con parafanghi larghi, paraurti specifici e minigonne, tuttavia questo è un optional che applicava Irmscher e era possibile avere una 400 con il look identico ad una GT/E.

LEGGI ANCHE: Ferrari 250 LM, il mito che ha battuto record all’asta

Le quotazioni sul mercato

La Opel Manta 400 è stata prodotta in pochissimi esemplari quindi è difficile trovarle sul mercato, quando una viene messa in vendita non lo resta per molto tempo.

Anche stimare una quotazione è complesso, considerando che è la versione stradale di un’auto da Rally Gruppo B non molto vincente è ipotizzabile una cifra di partenza di 150.000 euro ma fare cifre con auto così particolari è davvero complicato.

In ogni caso se la si trovasse la cifra da spendere per portarsela a casa è pari ad un investimento decisamente importante.