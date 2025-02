Volvo ad inizio anni ’90 aveva lanciato la familiare per quel periodo ovvero la 850 un modello che ha avuto un ottimo successo di vendite in tutto il globo anche se le versioni che sono più apprezzate dagli appassionati sono le sportive 850R e 850 T-5R che hanno rappresentato il culmine per la “sportività da famiglia”.

Volvo 850 T-5R: prestazioni altissime, tiratura limitata

Dobbiamo tornare indietro al 1994 quando la casa svedese decide di presentare al Salone di Ginevra la sua versione più estrema, la 850 T-5R che non a casa è stata limitata a soli 2.500 esemplari.

A prima vista ad un occhio profano l’auto sembra identica alla classica Volvo station-wagon ma in realtà sotto quel colore giallo si nasconde una vera e propria belva pronta a divorare la strada.

Il motore è il famoso 5 cilindri turbo dal sound unico, portato a 2.3 cc e capace di erogare 240 cavalli di potenza e 330 Nm di coppia massima. Dati di tutto rispetto per quel periodo e che la rendono capace di essere un brutto cliente anche in un contesto moderno.

Sotto il profilo tecnico gli esperti del marchio svedese si diedero da fare e addirittura chiesero consulenza a Porsche che contribui con il suo know-how sia al motore che all’assetto. Il risultato un’auto che è una lama in curva e sul dritto non teme quasi nessuno.

La velocità massima è stata limitata elettronicamente a 250 km/h e lo scatto da 0 a 100 viene coperto in 6 secondi, dati in linea con le sportive di pari periodo.

Data la grande richiesta, furono vendute tutte in poco più di una settimana, ne vennero prodotte altre 2.500 di tonalità verde scuro, anche queste andate sold-out.

Naturalmente come ci si aspetta da Volvo la sicurezza era anche al tempo una priorità. Non mancava infatti l’ABS, l’ESP sarebbe arrivato nel 1995 e le versioni dal 1996 ne erano dotate. In definitiva era una station double face con cui portare a spasso la famiglia ma all’occorrenza capace di strappare un sorriso enorme appena si affondava il pedale del gas.

Le quotazioni sul mercato

A livello di mercato è difficile stimare il valore delle T-5R sia per la tipologia di vettura ma soprattutto per la rarità nel nostro paese, nel periodo di lancio vi era la tassazione per i motori sopra i 2 litri e quindi non ne furono vendute molte. Volvo infatti fece un modello con il 2.0 da 211 cavalli per ovviare al problema.

Su uno dei principali siti specializzati ne abbiamo trovata solo una nel nostro paese ed il valore è di 22.000 euro. In linea con il suo prezzo di mercato, anche se come questa rubrica insegna il prezzo lo fa chi vende.

Anche in Europa la situazione è complicata ve ne sono al momento 7 sul mercato ed il prezzo oscilla dagli 11.000 ai 26.000 euro con esemplari pronti a marciare e con km adeguati, che hanno prezzi da 15.000 a 19.000 euro.

Insomma queste sono le cifre che si devono spendere per portarsi a casa una youngtimer particolare ed iconica allo stesso tempo.