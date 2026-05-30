Rottamazione bollo auto in Puglia: cosa cambia per i debiti accumulati dal 2000 al 2026

La Regione Puglia ha deciso di cancellare sanzioni e interessi su bollo auto non pagati tra il 2000 e il 2026. Il provvedimento, sostenuto dal decreto legge n. 38/2026, punta a consentire ai cittadini di regolarizzare le posizioni con piani di pagamento dilazionati e a recuperare crediti ormai bloccati.

La Regione Puglia si è mossa per offrire una via d’uscita ai contribuenti con posizioni aperte sul bollo auto accumulate negli ultimi decenni. Con una decisione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, la Giunta ha annunciato la volontà di cancellare sanzioni e interessi riferiti ai mancati pagamenti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2026, aprendo la strada a piani di rientro agevolati.

Il provvedimento non arriva da solo: l’operatività è resa possibile dal decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, convertito definitivamente il 20 maggio 2026, che ha ridefinito le facoltà delle Regioni nella gestione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Perché la misura è rilevante

Si tratta di un intervento con duplice obiettivo. Da una parte, la Regione intende offrire ai cittadini una concreta possibilità di regolarizzare situazioni aperte da anni, eliminando oneri accessori che spesso rendono impossibile la definizione del debito. Dall’altra, l’amministrazione punta a recuperare crediti che, a causa di inefficienze e del passare del tempo, risultavano inglobati nelle liste degli incagliati.

Un precedente per altre regioni

L’iniziativa pugliese è significativa anche per il valore di precedente che rappresenta: fino ad oggi nessuna Regione italiana aveva concretamente avviato una simile sanatoria del bollo auto su scala così ampia. Questo perché la normativa precedente non garantiva meccanismi di integrazione automatica con l’Agente della Riscossione, rendendo l’operazione complessa e onerosa sotto il profilo organizzativo e tecnologico.

Come si è arrivati alla decisione

Secondo l’assessore al Bilancio e Personale, Sebastiano Leo, il nodo pratico era costituito dalle difficoltà gestionali e informatiche: senza una norma di coordinamento nazionale, le Regioni avrebbero dovuto affrontare un impegno massiccio, dalla predisposizione della modulistica al supporto ai contribuenti, fino all’aggiornamento dei sistemi informatici. Il decreto legge n. 38/2026 ha però superato queste riserve, estendendo l’applicabilità della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agenzia della Entrate – Riscossione nel periodo 2000-2026.

Il ruolo del decreto legge

La norma statale ha fornito un quadro operativo che affronta le criticità tecniche e procedurali segnalate dalle Regioni. In pratica, ha creato le condizioni per una collaborazione più strutturata tra enti locali e Agente della Riscossione, riducendo l’onere amministrativo e facilitando l’attuazione della rottamazione.

Modalità e tempistiche

La Regione Puglia ha annunciato che il provvedimento passerà in commissione per poi tornare in Consiglio per l’approvazione definitiva. L’obiettivo dichiarato è completare l’iter entro il 30 giugno 2026, in modo da rendere operativa la misura e consentire ai cittadini di aderire con strumenti di pagamento dilazionato.

Tra gli elementi centrali previsti dall’impostazione generale ci sono: la cancellazione di sanzioni, interessi e maggiorazioni accumulate; la possibilità di definire il solo capitale originario del debito; e l’attivazione di piani di ammortamento eccezionalmente dilazionati pensati per chi ha difficoltà economiche.

Accesso al beneficio e comunicazioni

Entro poche settimane la Regione comunicherà le modalità operative per presentare le domande, i requisiti richiesti e le scadenze. L’intento è semplificare le procedure per favorire l’adesione e ridurre il numero di posizioni irrisolte presenti da oltre vent’anni.

Impatti attesi

Dal punto di vista dei contribuenti, la misura offre un’opportunità concreta per chi si trova in situazioni debitorie da lungo tempo: eliminare oneri accessori può rendere più sostenibile la regolarizzazione. Per la Regione, invece, l’intervento rappresenta un modo per recuperare risorse altrimenti difficili da esigere e per ripulire l’archivio dei crediti inesigibili.

Infine, l’esito della sperimentazione pugliese sarà osservato con attenzione da altre amministrazioni regionali: se il modello operativo si dimostrerà efficiente, è probabile che altre Regioni valutino misure analoghe per affrontare il problema dei debiti storici legati al bollo auto.