Scopri Ferrari Luce: specifiche, design e possibilità del configuratore ufficiale

La Ferrari Luce inaugura un nuovo capitolo per Maranello: una GT full electric con quattro motori, autonomia di circa 530 km, batteria da 122 kWh e un configuratore online che offre personalizzazioni estreme per esterni, interni e accessori.

La Ferrari Luce segna l’ingresso ufficiale del Cavallino Rampante nell’universo delle vetture full electric. Presentata come ampliamento della gamma e non come sostituta delle motorizzazioni tradizionali, la Luce unisce elementi di sportività e grande turismo, sfruttando un’architettura pensata intorno a quattro motori e a una batteria sviluppata internamente. Oltre alle prestazioni, grande attenzione è stata riservata al design e all’esperienza d’uso: dalla collaborazione con LoveFrom alla disponibilità del configuratore online che permette di plasmare ogni dettaglio della vettura.

Un progetto ingegneristico e stilistico innovativo

La Luce nasce come manifesto di semplicità e funzionalità: il design è stato curato in collaborazione con LoveFrom, il collettivo guidato da Sir Jony Ive e Marc Newson, che ha portato a una silhouette dominata dalla glass house e da superfici levigate. Questa scelta estetica è strettamente funzionale: le ali e le appendici flottanti sono pensate per ottimizzare i flussi aerodinamici e ridurre la resistenza. Anche i gruppi ottici sono integrati in pannelli trasparenti strutturali che a vettura spenta risultano praticamente nascosti, mentre i fanali posteriori circolari richiamano l’heritage Ferrari.

Spazio e abitabilità

L’assenza di ingombri meccanici tradizionali ha permesso di ripensare l’abitacolo: la Luce offre cinque posti reali e quattro porte, con sedili regolabili elettricamente e un ambiente ampio rifinito in pelle italiana e Alcantara. La plancia combina componenti analogici e digitali: un quadro strumenti con tecnologia OLED multistrato e un display centrale touch da 12 pollici convivono con pulsanti fisici e leve dedicate, mantenendo un equilibrio tra emozione e praticità.

Elettronica, motori e dinamica di guida

La Ferrari Luce monta quattro motori elettrici sincroni a magneti permanenti, uno per ruota, che insieme erogano una potenza complessiva di 1040 CV e una coppia massima di 990 Nm. Grazie a questa architettura la casa dichiara prestazioni di alto livello: 0-100 km/h in 2,5 secondi e oltre 310 km/h di velocità massima. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato non è solo il cronometro, ma anche la ripetibilità e la sensazione di guida. A questo scopo Ferrari ha sviluppato una logica di gestione della coppia che riproduce una progressione più lineare, attraverso l’uso delle palette al volante e un’indicazione di torque meter sul cruscotto.

Batteria, autonomia e ricarica

Al centro della piattaforma c’è una batteria da 122 kWh, progettata a Maranello e montata come elemento strutturale sotto il pianale. Il sistema opera su un’architettura a 800 V e supporta la ricarica ultra-rapida in DC fino a 350 kW. Grazie a un’attenta ottimizzazione aerodinamica e a soluzioni di gestione termica, la Luce è in grado di raggiungere un’autonomia dichiarata di circa 530 km con una singola ricarica.

Telaio, sospensioni e controllo del movimento

La scocca combina fusioni cave ed estrusi in alluminio e una batteria pensata come elemento strutturale, con incrementi significativi di rigidità sia flessionale che torsionale rispetto ai precedenti progetti a quattro posti. Il vero salto tecnologico è nella gestione delle ruote: ogni gruppo ruota integra un attuatore per trazione e rigenerazione, un attuatore per l’angolo di sterzata e uno per il controllo verticale dello smorzamento. Coordinati da una centralina denominata Vehicle Control Unit, questi sistemi aggiornano i parametri dinamici centinaia di volte al secondo per ottenere un controllo totale del movimento e un torque vectoring predittivo.

Il configuratore: personalizzazione estrema e accessori

Il configuratore ufficiale mostra la volontà di Ferrari di offrire esclusività sartoriale: partendo dal colore – con la classica rosso corsa e numerose altre tinte – si può personalizzare ogni aspetto esterno e interno. Sono disponibili più tipologie di cerchi (inclusi i grandi 23″ e 24″ dedicati), colori per le pinze freno, rivestimenti in pelle o Alcantara, cuciture, tappetini, volante e tunnel centrale. Tra gli accessori figurano anche kit specifici come baule e trolley dedicati. Alcune opzioni tecniche, come il volante riscaldato, sono proposte come optional; dati i 550.000 euro di listino di partenza, il prezzo finale può salire facilmente con le scelte di personalizzazione.

Un esercizio di stile e mercato

Oltre al valore tecnologico e alle prestazioni, la Luce rappresenta una prova di posizionamento: una Ferrari elettrica che non rinuncia a essere collezionabile e personalizzabile. Il programma Ferrari Forever, che prevede assistenza a lungo termine e la possibilità di aggiornare le batterie, è pensato per preservare il valore nel tempo e trasformare l’investimento in un pezzo della storia del marchio. La presentazione ufficiale è avvenuta a Roma, il 25 maggio 2026, punto simbolico per sottolineare l’inizio di questo Nuovo capitolo.

Chi desidera provare a immaginare la propria Luce può visitare il configuratore sul sito Ferrari e costruire una vettura su misura. Il risultato è la fusione tra un progetto ingegneristico avanzato e l’arte della personalizzazione che da sempre caratterizza Maranello.