GM e il motore L87: perché il ricorso collettivo dovrebbe essere archiviato

GM sta affrontando diverse azioni legali riguardanti il motore L87. Scopri perché l'azienda ritiene che il ricorso collettivo sia superfluo e cosa sta facendo per risolvere il problema.

General Motors si trova al centro di una tempesta legale riguardante il suo motore L87 V8un propulsore da 6.2 litri montato su alcuni dei suoi modelli più popolari. Il problema principale riguarda le cuscinetti delle bielleche tendono a fallire. Con almeno 11 ricorsi collettivi in corso, GM sta cercando di far archiviare uno di questi, sostenendo di aver già offerto ai querelanti tutto ciò che chiedevano.

Il ricorso in questione coinvolge circa 600.000 veicoli tra Chevrolet Silverado, Tahoe, SuburbanGMC Sierra, Yukon e Cadillac Escalade. I 44 querelantisia attuali che ex proprietari, affermano che il motore presenta un difetto che può causare il fallimento dei cuscinetti, la rottura delle bielle, la perdita di potenza e il guasto completo del motore.

Le cause dei guasti secondo GM

GM sostiene che il caso dei querelanti non regge perché l’azienda ha già affrontato il problema attraverso una vasta campagna di richiamo. Secondo i documenti depositati in tribunale, GM ha identificato due cause principali dei guasti, entrambe legate a problemi di manifattura e controllo qualità da parte dei fornitori, piuttosto che a un difetto di progettazione del motore. Alcuni motori hanno sofferto di contaminazione nelle gallerie di olio delle bielle e dell’albero motore, mentre altri sono stati influenzati da alberi motore che non rispettavano le specifiche.

I querelanti affermano che il problema non riguarda un solo componente, ma diversi che possono causare malfunzionamenti. Essenzialmente, sostengono che il motore stesso fosse fondamentalmente difettoso. GM, invece, controbatte che solo circa il 3% dei motori interessati ha avuto problemi. Se il difetto di progettazione fosse stato reale, i guasti sarebbero stati molto più diffusi.

Il richiamo e le soluzioni offerte da GM

GM sottolinea che il suo richiamo di aprile 2026approvato dalla NHTSAha offerto soluzioni concrete. I veicoli che non hanno superato l’ispezione hanno ricevuto motori di sostituzione gratuiti, mentre quelli che hanno superato l’ispezione sono stati dotati di un olio più spesso (0W-40 invece del 0W-20 di fabbrica), di un nuovo tappo di riempimento e di un filtro dell’olio. Inoltre, è stata concessa una garanzia estesa di 10 anni/150.000 miglia.

Nonostante gli sforzi di GM, la NHTSA ha aperto un’indagine per verificare se il richiamo abbia risolto completamente il problema. Quindi, mentre GM ritiene di aver fatto abbastanza, l’agenzia potrebbe decidere diversamente.

L’indagine della NHTSA

L’indagine della NHTSA è cruciale per determinare se il richiamo di GM sia stato sufficiente. L’agenzia sta valutando se il richiamo abbia incluso tutti i veicoli interessati e se i problemi del motore siano stati completamente risolti. GM sostiene che i querelanti non possono basarsi su difetti o guasti subiti da altri proprietari e che, senza prove di un guasto personale, le loro richieste non sono valide.

In sintesi, GM sta cercando di far archiviare il ricorso collettivo sostenendo di aver già offerto soluzioni adeguate ai problemi del motore L87. Tuttavia, la decisione finale spetta alla NHTSA e ai tribunali.