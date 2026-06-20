GP d’Austria 2026: Ferrari introduce motore ADUO e carburante Shell

Il circus della Formula 1 fa tappa al Red Bull Ring in Austria, dove la Ferrari è pronta a scendere in pista con una serie di novità tecnologiche che potrebbero rivoluzionare il campionato. Dopo la vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona, la sfida tra la Rossa e la Mercedes si fa sempre più accesa.

La Scuderia Ferrari ha annunciato il debutto della terza unità della power unit 067/6un aggiornamento reso possibile dalle concessioni ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Questo nuovo motore rappresenta un salto tecnologico significativo, frutto di una stretta collaborazione con Shellche ha sviluppato una nuova miscela di benzina per massimizzare l’efficienza della camera di combustione.

Le innovazioni tecnologiche della Ferrari

La Ferrari ha adottato una strategia ingegneristica audace, spingendo i limiti della temperatura di alimentazione a oltre 115 gradiun valore ben superiore ai 60-70 gradi utilizzati dalla concorrenza. Questa scelta è resa possibile dall’introduzione di una rivoluzionaria testata in lega di acciaio, che permette di gestire pressioni e temperature elevate senza compromettere l’affidabilità del motore.

La nuova testata in lega di acciaio non solo garantisce una combustione più completa e potente, ma riduce anche le emissioni e ottimizza l’efficienza termica complessiva. Questa innovazione è stata omologata dalla FIA dopo rigorosi test al banco di prova, dimostrando la sua praticabilità e affidabilità.

La collaborazione con Shell

La sinergia tra la Ferrari e Shell ha portato alla formulazione di una nuova miscela di benzina, progettata per massimizzare l’efficienza della camera di combustione. Sebbene sia difficile isolare con precisione l’incremento di cavalli dipendente dalla componente meccanica o da quella chimica, è certo che il pacchetto complessivo permetterà alla SF-26 di esprimere una potenza superiore.

La sfida tra Hamilton e Leclerc

Dall’altra parte del box, Charles Leclerc è reduce da un weekend frustrante in Catalunya, dove un misterioso blackout elettronico ha compromesso il sistema idraulico della sua vettura. I tecnici di Maranello hanno lavorato giorno e notte per individuare la causa radice del problema, sospettando analogie con l’incidente avvenuto durante le qualifiche di Monte Carlo alla curva Antony Noghes.

Spielberg è storicamente una pista favorevole a Leclerc, dove il suo stile di guida aggressivo ma preciso riesce a fare la differenza nei bruschi cambi di pendenza e nelle frenate violente. Con la nuova potenza a disposizione e un’elettronica finalmente stabilizzata, il monegasco punta a un riscatto immediato per non perdere terreno nella classifica piloti.

Il Gran Premio d’Austria non sarà solo una gara di velocità, ma una vera e propria prova di forza tecnologica. La capacità della Ferrari di integrare le innovazioni della Shell e la robustezza della nuova lega in acciaio della testata determineranno se la SF-26 potrà davvero dettare il passo per il resto della stagione. La sfida alla Mercedes è lanciata e il weekend di Spielberg si preannuncia come uno dei capitoli più infuocati del mondiale 2026.