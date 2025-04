Introduzione al GP del Bahrain 2025

Il GP del Bahrain, che si svolgerà dal 10 al , rappresenta la quarta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1. Dopo un weekend intenso a Suzuka, i team si preparano ad affrontare il tracciato di Sakhir, noto per le sue caratteristiche uniche e le sfide che presenta ai piloti. Questo circuito, lungo 5.412 metri, è uno dei più tecnici e veloci del calendario, capace di regalare emozioni e sorprese ad ogni curva.

Le aspettative per i team

La McLaren si è dimostrata la forza da battere in questo avvio di stagione, con Lando Norris in testa alla classifica piloti. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con Max Verstappen, George Russell e Oscar Piastri pronti a dare battaglia. Il GP del Bahrain sarà un test cruciale per la MCL39, che dovrà dimostrare la sua efficacia su un circuito diverso rispetto a quelli già affrontati. In casa Ferrari, invece, c’è grande attesa per un riscatto dopo un inizio di stagione altalenante. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono i piloti da tenere d’occhio, entrambi determinati a conquistare punti preziosi per il campionato.

Caratteristiche del circuito di Sakhir

Il Bahrain International Circuit è noto per le sue frenate impegnative e i lunghi rettilinei. Secondo gli ingegneri di Brembo, i piloti trascorrono il 18% del tempo sul giro frenando, il che rende le staccate fondamentali per il successo. La curva più difficile è la prima, dove i piloti devono affrontare una decelerazione massima di 4.2 g. La potenza frenante richiesta è notevole, con un carico di 122 kg sul pedale del freno. Queste caratteristiche rendono il GP del Bahrain una gara da non perdere, con strategie di gara che potrebbero fare la differenza.

Orari e trasmissioni del weekend

Per il weekend del GP del Bahrain, gli orari sono favorevoli per gli spettatori europei, che non dovranno affrontare levatacce per seguire le sessioni in diretta. Tutte le sessioni saranno trasmesse sul canale 207 di Sky e in streaming su NOW. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in differita su TV8. È fondamentale non perdere nessun momento di questa emozionante competizione, che promette di essere ricca di colpi di scena e battaglie avvincenti in pista.