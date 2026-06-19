Gp di Brno: tutto quello da sapere su programma, record e caratteristiche del circuito

Il Gran Premio di Brno riporta il Motomondiale in Repubblica Ceca con un programma preciso, una lunga storia iniziata negli anni '20 e numeri tecnici – dal record di Bagnaia alla staccata più impegnativa secondo Brembo – che spiegano le sfide per piloti e team

Il Motomondiale arriva al Gran Premio di Brno con un calendario definito e molti elementi tecnici che possono decidere l’esito delle gare. L’appuntamento, aperto dalla conferenza stampa dei piloti del giovedì alle 16, prevede le qualifiche e la Sprint Race il sabato e le gare di domenica: la Moto3 alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la gara della top class alle 14. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Questa anteprima mette insieme orari, storia e numeri chiave del tracciato per offrire un quadro completo agli appassionati.

Il circuito, noto come Masaryk in onore del primo presidente cecoslovacco, affonda le radici nei percorsi cittadini degli anni ’20 e ha ospitato il primo Gran Premio del Motomondiale nel 1965. L’attuale configurazione è stata inaugurata nel 1987 e si trova nelle foreste di Zebetinnella periferia di Brno, in Moravia. Dopo una breve assenza, la Repubblica Ceca è tornata nel calendario del mondiale e resterà presente almeno fino grazie a un accordo con gli organizzatori internazionali.

Programma ufficiale del weekend e copertura tv

Il fine settimana a Brno si sviluppa su quattro giorni di attività: la conferenza stampa del giovedì apre le danze, venerdì è dedicato alle prove libere e alle pre-qualifiche, mentre il sabato è riservato alla caccia alla pole e alla Sprint Race delle 15. Domenica, la sequenza delle gare vede la Moto3 alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la gara della top class delle 14. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWoffrendo agli spettatori tv e digitali la possibilità di seguire ogni fase del weekend senza perdere i momenti clou.

Orari di punta e appuntamenti da non perdere

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le qualifiche del sabato mattina, fondamentali per la griglia, e la Sprint Race del pomeriggio che spesso rivoluziona il weekend. La giornata di domenica concentra lo spettacolo con tre gare in sequenza: un formato che richiede ai team precisione nella gestione delle gomme e della strategia. Il programma televisivo include copertura estesa e repliche, pensate per gli appassionati che seguono piloti e classifiche mondiali.

Storia, record e caratteristiche tecniche del tracciato

Il Masaryk è celebre per i suoi tornanti ampi e per la scarsità di lunghi rettilinei: il tracciato misura 5.403 metri con 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra) e un rettilineo più lungo di 636 metri su una larghezza di pista di 15 metri. La conformazione favorisce le percorrenze in curva e mette sotto stress l’impianto frenante: secondo i dati tecnici forniti da costruttori di componenti, i freni sono azionati circa 10 volte a giro per un totale di 31,5 secondi di utilizzo. Questo posiziona Brno su una scala di difficoltà medio-alta per quanto riguarda la frenata.

Il record della pista nella classe regina è stato segnato da Francesco Bagnaia su Ducati con il tempo di 1:52.303ottenuto nel 2026. Storicamente il circuito ha visto grandi protagonisti: Valentino Rossi ha ottenuto qui la sua prima vittoria nel Motomondiale e ha il record di successi nella top class con cinque affermazioni; Giacomo Agostini e Max Biaggi vantano anch’essi sette vittorie complessive in varie classi. Questi numeri raccontano l’importanza storica di Brno nel palcoscenico internazionale.

La staccata più impegnativa e l’effetto sulle gare

Secondo i rilievi tecnici, la staccata più severa è alla terza curva, dove le moto passano da circa 301 km/h a 104 km/h in una decelerazione che dura circa 4,4 secondi: una misura che evidenzia l’impatto sulla gestione dei freni e sulle scelte di setup. La durata di utilizzo dei freni e le sollecitazioni termiche sono elementi che i team valutano con attenzione, perché possono condizionare la performance sul ritmo di gara e l’usura degli pneumatici.

Lo scorso anno il Gran Premio ha visto il dominio di Marc Márquez, vincitore anche della Sprint, con Bezzecchi e Acosta a completare il podio; in Moto3 la vittoria è andata a José Antonio Rueda, mentre in Moto2 si è imposto Joe Roberts. Questi risultati, insieme ai dati tecnici e alla conformazione del circuito, rendono Brno una tappa chiave del mondiale, capace di favorire duelli serrati e sorpassi spettacolari grazie ai suoi tornanti ampi e alla natura tecnica del tracciato.