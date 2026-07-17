Gran Premio del Belgio 2026: orari, tv e streaming delle prove libere

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio del Belgio. Scopri gli orari delle prove libere e come seguirle in diretta tv e streaming.

La Formula 1 è pronta a riaccendere i motori dopo la spettacolare vittoria di Charles Leclerc al gran premio di Gran Bretagna a Silverstone. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, iniziano le prove libere del Gran Premio del Belgio con la gara in programma per domenica 19 luglio.

Dopo il trionfo di Leclerc, che ha preceduto la Mercedes di George Russell e la compagna di squadra Lewis Hamilton l’attenzione si sposta ora sul Circuit de Spa-Francorchamps. Il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli cercherà di riscattarsi dopo un weekend a punti a Silverstone.

Orari e modalità di trasmissione delle prove libere

Le prove libere del Gran Premio del Belgio si svolgeranno oggi, venerdì 17 luglio. La prima sessione è prevista per le ore 13:30, mentre la seconda sessione inizierà alle ore 17:00. Questi test sono fondamentali per le squadre per preparare al meglio le loro vetture in vista delle qualifiche e della gara.

Per gli appassionati, le prove libere saranno trasmesse in diretta televisiva ed in esclusiva sui canali Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguirle anche in streaming tramite l’app Sky Go e la piattaforma NOW.

Le aspettative per il Gran Premio del Belgio

Il Circuit de Spa-Francorchamps è noto per le sue caratteristiche uniche e impegnative, che mettono alla prova sia i piloti che le vetture. Dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone, la Ferrari arriva in Belgio con grande fiducia, ma le Mercedes e le altre squadre non saranno certo a guardare.

Il Gran Premio del Belgio promette di essere un appuntamento emozionante, con molti piloti che cercheranno di riscattarsi o di consolidare la loro posizione in classifica. Tra questi, Andrea Kimi Antonelli che dopo un weekend difficile a Silverstone, avrà l’opportunità di tornare alla vittoria.

Non perderti le prove libere e preparati a vivere un weekend di pura adrenalina con la Formula 1.