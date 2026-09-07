Motomondiale 2026: risultati e curiosità dal GP USA

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 ha visto trionfare piloti di diverse categorie. Scopri i dettagli delle gare e i momenti più emozionanti.

Il gran premio motociclistico degli Stati Uniti d’America 2026 ha segnato la terza prova della stagione del Motomondiale tenutasi al Circuito delle Americhe il 29 marzo 2026. Questo evento ha visto i piloti sfidarsi in tre categorie: MotoGPMoto2 e Moto3 con risultati che hanno lasciato il segno nella storia del campionato.

La MotoGP ha visto trionfare Marco Bezzecchi nella gara principale, mentre Jorge Martín ha dominato la Sprint. In Moto2Senna Agius ha conquistato la vittoria, mentre in Moto3 Guido Pini ha segnato la sua prima vittoria nella categoria. Questi risultati hanno reso il GP USA un evento memorabile per gli appassionati di motociclismo.

MotoGP: Bezzecchi e Martín dominano

Nella MotoGP la gara principale ha visto Marco Bezzecchi conquistare la vittoria, seguita da Jorge Martín e Pedro Acosta. Bezzecchi ha dimostrato una guida impeccabile, consolidando la sua leadership nella stagione 2026. La Sprint invece, è stata vinta da Jorge Martín che ha preceduto Francesco Bagnaia e Enea Bastianini.

Le qualifiche hanno visto Fabio Di Giannantonio conquistare la pole position con un tempo di 2’00.136, seguito da Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. La gara è stata caratterizzata da sorpassi emozionanti e strategie di guida innovative, rendendola una delle più avvincenti della stagione.

Moto2: Agius trionfa in una gara ridotta

La Moto2 ha visto Senna Agius conquistare la vittoria in una gara ridotta a soli dieci giri a causa di un incidente nella prima tornata. Agius ha preceduto Celestino Vietti e Izan Guevara segnando il suo primo podio stagionale. La gara è stata caratterizzata da una forte competizione tra i piloti, con diversi sorpassi e cambi di posizione.

Le qualifiche hanno visto Barry Baltus conquistare la pole position con un tempo di 2’05.347, seguito da David Alonso e Ángel Piqueras. La gara è stata interrotta a causa di un incidente che ha coinvolto diversi piloti, tra cui David AlonsoDaniel Muñoz e Filip Salač.

Moto3: Pini conquista la prima vittoria

In Moto3Guido Pini ha segnato la sua prima vittoria nella categoria, precedendo Máximo Quiles e Álvaro Carpe. Pini ha dimostrato una guida impeccabile, superando i suoi avversari all’ultima curva. La gara è stata caratterizzata da una forte competizione tra i piloti, con diversi sorpassi e cambi di posizione.

Le qualifiche hanno visto Álvaro Carpe conquistare la pole position con un tempo di 2’12.107, seguito da Casey O’Gorman e Valentín Perrone. La gara è stata caratterizzata da una forte competizione tra i piloti, con diversi sorpassi e cambi di posizione.

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 ha segnato un momento importante nella stagione del Motomondiale con risultati che hanno lasciato il segno nella storia del campionato. I piloti hanno dimostrato abilità e determinazione, rendendo questo evento un momento indimenticabile per gli appassionati di motociclismo.