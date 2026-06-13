Gran Premio d’Italia a Montevarchi: piloti azzurri protagonisti in piazza e in pista

Il Gran Premio d'Italia del Mondiale Motocross anima Montevarchi: appuntamenti in piazza Varchi il 19 giugno con i piloti azzurri e il weekend di gare a Miravalle il 20 e 21 giugno, con MXGP, MX2 ed EMX 250 in pista.

Il Gran Premio d’Italia del Mondiale Motocross torna a Montevarchi con un calendario che mescola sport e iniziative per il pubblico. Lo storico impianto di Miravalle ospiterà le gare nelle classi MXGPMX2 ed EMX 250mentre la città si prepara ad accogliere i tifosi con eventi collaterali pensati per avvicinare i piloti al pubblico.

La manifestazione è frutto della collaborazione tra la Federazione Motociclistica Italianail Comune di Montevarchi e Infront Moto Racingpromoter ufficiale del campionato. Oltre alle competizioni in pista, sono previste occasioni per conoscere i protagonisti italiani e per vivere l’atmosfera del Mondiale anche nel centro cittadino.

Presentazione in piazza Varchi: il talk con i piloti azzurri

Venerdì 19 giugno, alle 17.30, la centralissima piazza Varchi sarà teatro di un talk pubblico che vedrà protagonisti i piloti italiani impegnati nel Mondiale. All’incontro, condotto dalla content creator Carolina Tedeschiparteciperanno i nomi della categoria maggiore come Andrea AdamoAndrea Bonacorsi e Alberto Foratoinsieme ai giovani talenti della MX2 Valerio Lata e Ferruccio Zanchi. Il format punta a offrire racconti di carriera, aneddoti e ambizioni personali, permettendo al pubblico di porre domande e di partecipare a una sessione di autografi al termine dell’incontro.

Interazione con i tifosi e iniziative collaterali

Il talk non è solo una presentazione formale: è pensato per favorire il contatto diretto tra atleti e appassionati. La presenza dei piloti in centro città consentirà al pubblico di avvicinarsi ai protagonisti del campionato, scattare foto e ottenere autografi. Inoltre, un’iniziativa promossa dall’imprenditrice Laura Peri accompagnerà la presentazione, offrendo ulteriori momenti di incontro e coinvolgimento locale.

Programma in pista a Miravalle: il weekend di gare

Il cuore sportivo dell’evento si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno nell’impianto di Miravalledove si disputeranno le manche delle classi MXGPMX2 ed EMX 250. Il fine settimana promette sfide di alto livello e spettacolo per gli appassionati del fuoristrada, con team e atleti internazionali attesi sulla pista toscana.

Attività di sabato: conferenza stampa e paddock show

Sabato 20 giugno sono in programma momenti aperti al pubblico pensati per far vivere da vicino l’atmosfera del paddock: alle 18.15 è prevista una conferenza stampa seguita, alle 18.30, dal paddock showdurante il quale i piloti italiani saranno protagonisti di presentazioni e attività che consentiranno ai fan di osservare moto e team da vicino.

Organizzazione locale e presentazione ufficiale

La programmazione degli eventi collaterali è stata illustrata durante una conferenza stampa tenutasi giovedì 11 giugno a Palazzo del Podestà. All’incontro hanno partecipato la sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martinil’assessore allo Sport Lorenzo Allegrucciil presidente del Moto Club Brilli Peri Simone Vanziil vicepresidente della BCC del Valdarno e presidente di Confindustria Toscana Fabrizio Bernini e l’imprenditrice Laura Peri.

Questa rappresentanza istituzionale e organizzativa sottolinea l’impegno del territorio nel rendere l’evento accessibile e coinvolgente: dalla promozione degli incontri in piazza alle misure logistiche necessarie per gestire l’afflusso di pubblico verso Miravalle. Per gli appassionati, l’appuntamento è fissato a venerdì 19 giugno in piazza Varchi e poi in pista il 20 e 21 giugnoper tre giorni che trasformeranno Montevarchi in un punto di riferimento del motocross internazionale.