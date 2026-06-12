L’Isuzu VehiCROSS modificato: un gioiello off-road con motore Lexus

Un Isuzu VehiCROSS modificato con un motore Lexus V8 e pneumatici da 35 pollici è stato venduto all'asta a Denver. Scopri i dettagli di questa straordinaria trasformazione.

L’Isuzu VehiCROSS è un SUV che ha lasciato un segno indelebile negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, nonostante la sua breve presenza sul mercato statunitense. Con solo tre anni di vendite, questo veicolo è diventato un oggetto di culto per gli appassionati di fuoristrada. Recentemente, un esemplare particolarmente modificato ha attirato l’attenzione durante un’asta a Denver.

Questo VehiCROSS non è un modello standard. È stato dotato di un motore Lexus V8 da 4.0 litrioriginariamente progettato per la Lexus LS 400, e abbinato a un cambio manuale a cinque marce di un Hummer H3. Le modifiche non si fermano qui: pneumatici da 35 pollici, differenziali con bloccaggio pneumatico e un sistema di sospensioni ritarato per migliorare la guida off-road.

Un cuore potente: il motore Lexus V8

Il motore Lexus V8 da 4.0 litri, noto come 1UZ-FE, è un’unità leggendaria che ha equipaggiato modelli come la Lexus LS 400 e la Toyota Crown. In questa installazione, il motore è stato ulteriormente migliorato con un nuovo collettore di aspirazione e una conversione a bobine di accensione. Questo potente propulsore è abbinato a un cambio manuale a cinque marce di un Hummer H3, offrendo una combinazione di prestazioni e affidabilità.

Il VehiCROSS originale era disponibile con motori V6 da 3.2 e 3.5 litri, ma questo esemplare si distingue per la sua scelta di un V8. Il motore è stato anche dotato di un nuovo collettore di aspirazione e di un sistema di gestione del motore aftermarket, anche se la potenza esatta non è stata specificata. Tuttavia, il motore 1UZ-FE nella Lexus LS 400 originale produceva 250 cavalli e 260 Nm di coppia.

Sospensioni e pneumatici: pronto per l’avventura

Le sospensioni originali KYB sono state ritarate per offrire una guida più confortevole, nonostante le dimensioni generose dei pneumatici. Il veicolo monta pneumatici General Grabber X3 da 35 pollici su cerchi da 15 pollici aftermarket. Inoltre, il VehiCROSS è stato dotato di un sistema di bloccaggio pneumatico e differenziali con rapporto di trasmissione 4.77:1, migliorando ulteriormente le sue capacità off-road.

Altre modifiche includono un cofano con prese d’aria aggiuntive per migliorare il raffreddamento del motore, una griglia LED sul tetto, un portapacchi e un paraurti anteriore personalizzato con punti di recupero. La carrozzeria è stata dipinta in un blu non originale, mentre le plastiche sono state rivestite con un rivestimento Line-X per proteggerle dai danni.

Interni e dettagli unici

All’interno, il VehiCROSS mantiene gran parte della sua configurazione originale, ma con alcuni aggiornamenti. Tra questi, un sistema infotainment Pioneer e un cruscotto digitale. Il veicolo ha percorso circa 225.000 miglia, un chilometraggio notevole che testimonia la sua affidabilità.

Il VehiCROSS è stato progettato con un’attenzione particolare alle prestazioni off-road, con ammortizzatori a doppio serbatoio e un sistema di trazione integrale computerizzato. Questi elementi, combinati con le modifiche recenti, lo rendono un veicolo unico nel suo genere. Nonostante il suo stile eccentrico, progettato in parte da Shiro Nakamura, noto per la Nissan GT-R R35, il VehiCROSS ha un cuore da vero fuoristrada.

Isuzu aveva grandi speranze per questo modello, ma il mercato non ha risposto come previsto. Con un prezzo di circa $30.000 all’epoca e uno stile che non piaceva a tutti, il VehiCROSS è stato ritirato dal mercato nel 2002. Tuttavia, la sua eredità vive on in modelli come questo, che dimostrano il potenziale di personalizzazione e le capacità off-road che lo rendono un veicolo unico.