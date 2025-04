Scopri le conseguenze di guidare con la patente scaduta e come rinnovarla in tempo.

Le conseguenze della guida con patente scaduta

Guidare con la patente scaduta è un comportamento che può comportare gravi conseguenze legali e finanziarie. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, l’automobilista rischia il ritiro immediato della licenza e una sanzione pecuniaria che può variare tra 158 e 638 euro. È fondamentale comprendere che il Codice della Strada non ammette tolleranza: anche un solo giorno di scadenza può portare a sanzioni severe. Pertanto, è essenziale tenere sotto controllo la data di scadenza della propria patente e organizzarsi per il rinnovo in tempo utile.

Tempistiche e procedure per il rinnovo della patente

Il rinnovo della patente deve essere effettuato prima della scadenza, e le tempistiche variano a seconda dell’età del conducente. Per i titolari di patente scaduta da meno di cinque anni, la procedura è relativamente semplice e prevede una visita medica per accertare l’idoneità alla guida. Questa visita include controlli sull’acuità visiva, capacità uditiva e condizioni generali di salute. Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia una ricevuta che consente di circolare con un documento sostitutivo per un massimo di 60 giorni, mentre la nuova patente viene inviata a casa entro pochi giorni.

Rinnovo della patente scaduta da oltre cinque anni

Se la patente è scaduta da più di cinque anni, la situazione si complica. In questo caso, oltre alla visita medica, è obbligatorio sostenere un ‘esperimento di guida’ per dimostrare di avere mantenuto le capacità necessarie per guidare in sicurezza. Questa nuova normativa è stata introdotta dal decreto legge n. 68/2022 e mira a garantire che i conducenti abbiano le competenze adeguate per circolare. È importante notare che, indipendentemente dal tempo di scadenza, ci sono costi associati al rinnovo, che possono variare da 100 a 150 euro, a seconda delle spese per la visita medica e delle imposte della Motorizzazione civile.

Rischi assicurativi e responsabilità

Un altro aspetto cruciale da considerare è il rischio di subire la rivalsa da parte dell’assicurazione in caso di incidente con la patente scaduta. In tali situazioni, l’automobilista è tenuto a rimborsare i danni alla compagnia assicurativa, il che può comportare spese significative. Per evitare tali problematiche, è consigliabile rinnovare la patente almeno quattro mesi prima della scadenza. Inoltre, è utile ricordare che la data di scadenza della patente coincide spesso con il compleanno, il che può aiutare a ricordare di effettuare il rinnovo in tempo.