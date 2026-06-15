Hamilton vince il GP di Barcellona-Catalogna: pagelle, pole di Russell e gli eventi chiave

Il Gran Premio di Barcellona-Catalognadisputato sul circuito di Montmelòha offerto uno spettacolo intenso e alcune sorprese nella classifica finale. La giornata di domenica 14 giu 2026 ha visto una vittoria solida di Lewis Hamiltonuna pole conquistata da George Russell in qualifica e diversi episodi che hanno influenzato il risultato: ritiri, penalità e un finale che ha sorriso solo a pochi. In questo articolo ricostruiamo i passaggi salienti della gara, le valutazioni dei principali protagonisti e i dati più rilevanti emersi nel weekend.

Esito della gara e momenti decisivi a Montmelò

La corsa a Montmelò ha consegnato al pubblico una prestazione da manuale del britannico Lewis Hamiltonpremiata con il primo posto in gara: ritmo costante, una strategia efficace e quel mix di abilità e fortuna che spesso decide i grandi successi. In qualifica la pole era andata a George Russellma in gara Hamilton ha saputo ribaltare la situazione consolidando il proprio vantaggio. Sul tracciato catalano si sono visti episodi che hanno cambiato il destino di alcuni piloti: problemi tecnici e ritiri hanno privato la corsa di potenziali protagonisti e hanno spalancato opportunità per chi è rimasto più solido.

Qualifiche e griglia di partenza

La sessione di qualifica aveva sorriso a George Russellautore della pole con un tempo che lo ha posto davanti al compagno di squadra e a una Ferrari veloce in prova. La prima fila vedeva Russell davanti a Hamilton con soli 64 millesimi di distacco fra i due, mentre Kimi Antonelli occupava la terza posizione di partenza. La griglia presentava nomi importanti nelle prime file, tra cui Lando Norris, Max Verstappen e Isack Hadjar. Un incidente in Q3 ha invece relegato Charles Leclerc in una posizione di rincorsa, mentre Fernando Alonso è partito dalla pit-lane dopo un intervento sul propulsore che ha cambiato la sua sorte prima dello spegnimento dei semafori.

Pagelle del GP: prestazioni, sfortune e numeri chiave

Le valutazioni individuali disegnano un quadro sfaccettato della gara. A beneficiare maggiormente del weekend è stato Lewis Hamiltongiudicato con un voto alto per la vittoria e il controllo della gara: il punteggio attribuito riflette un rendimento eccellente premiato dal risultato. Andrea Kimi Antonelli è stato indicato come uno dei più positivi nonostante la sfortuna: una performance di grande sostanza che però è stata parzialmente penalizzata da una penalità di 5″ per track limits. Altra nota di colore viene dalla prestazione di George Russellche nonostante la pole non è riuscito a mantenere la leadership in gara e ha raccolto meno di quanto ci si poteva attendere.

Chi ha guadagnato e chi ha perso

Tra i piloti che hanno guadagnato punti e rilevanza c’è Lando Norrisautore di una gara solida e premiato con un piazzamento sul podio dopo progressi costanti nelle ultime uscite. Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta la capacità di gestire la corsa, difendendosi efficacemente sotto pressione e mostrano che la Red Bull rimane competitiva sul passo. Sul fronte negativo, Oscar Piastri ha pagato un rendimento lontano dal compagno di squadra, con un distacco significativo in gara che lo ha relegato in una posizione meno brillante del previsto.

Altri episodi hanno visto protagonisti piloti come Nico Hulkenbergvittima di una sfortunatissima anomalia tecnica che lo ha privato della possibilità di segnare punti, e Charles Leclerccostretto al ritiro nel finale per un guasto non attribuito a errore personale. Tra i giovani emergenti, nomi come Isack HadjarLiam Lawson e Arvin Lindblad hanno lasciato segnali positivi, mentre piloti esperti come Sergio Perez hanno ottenuto risultati utili partendo da retrovie.

Il GP di Barcellona-Catalogna conferma come il circuito di Montmelò sia uno snodo fondamentale del mondiale: equilibrio fra velocità pura e gestione delle gomme, dove strategie e affidabilità possono ribaltare ogni previsione. I punteggi e i riscontri della giornata riflettono una gara ricca di tensione, con nomi consacrati e qualche giovane pronto a insidiare i veterani nelle prossime tappe del campionato.