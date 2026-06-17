Hamilton vince il GP di Catalogna e accorcia le distanze in classifica

Hamilton ottiene il primo successo con la Ferrari a Barcellona; Antonelli e Leclerc ritirati nel finale, podio completato da Russell e Norris e Villeneuve suggerisce una scelta di pilota per la Rossa

Il Gran Premio di Catalogna ha consegnato uno scossone al campionato: sul circuito del Montmelò a Barcellona Lewis Hamilton è tornato a vincere, ottenendo il suo primo successo con la Ferrari e riaprendo, almeno emotivamente, la battaglia iridata. La gara ha visto l’uscita di scena di Andrea Kimi Antonelli e di Charles Leclerc nel finale, risultati che hanno impatti concreti sulla classifica generale e sulle valutazioni tecniche dei team.

Il weekend catalano aveva iniziato con due sessioni di prove libere programmate per consentire alle squadre di calibrare assetti e strategie su una pista che richiede un mix di potenza e precisione. Alla luce delle vicende in gara, il risultato di Barcellona assume anche valore tattico per le prossime tappe, compreso il Gran Premio d’Austria del 28 giugno.

Esiti di gara e impatto sulla classifica

La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona segna il suo ritorno sul gradino più alto del podio dopo quasi due anni e rappresenta il primo successo con la Rossa. Dietro di lui si è piazzata la Mercedes di George Russell, mentre Lando Norris ha approfittato degli eventi per salire sul terzo gradino con la sua McLaren. Il risultato è però stato fortemente influenzato dai ritiri: Andrea Kimi Antonelli ha dovuto abbandonare la corsa per un guasto sulla sua monoposto nel finale, mentre Charles Leclerc ha subito il secondo ritiro consecutivo dopo Monaco. Questi sviluppi consentono ad Hamilton di limare il distacco dalla vetta della classifica a -41 punti rispetto ad Antonelli, che prima della gara vantava 156 punti in campionato.

Dati di classifica aggiornati

Prima della corsa Antonelli guidava la graduatoria con 156 punti; il margine sul suo primo inseguitore, Hamilton, risultava di 66 punti. Altri piloti in zona alta includevano George Russell con 88 punti, Charles Leclerc con 75 Oscar Piastri a quota 60 Lando Norris con 58 e Max Verstappen con 43. La combinazione di vittoria, ritiri e piazzamenti a Barcellona rimescola dinamiche e pressione sui team protagonisti.

Reazioni e valutazioni tecniche: il consiglio di Villeneuve

Alla luce dell’esito del GP, sono arrivate valutazioni sulla strategia di squadra. Jacques Villeneuve ha espresso un giudizio netto circa la gestione piloti in casa Ferrari, sottolineando come la scuderia debba prendere decisioni chiare per provare a ricucire il gap con la Mercedes. Nelle sue parole: “Lewis sa come vincere e sa cosa serve e può fare la differenza.” Ha poi aggiunto un’osservazione sulle dinamiche interne dei team: “La Mercedes al momento non può scegliere tra i suoi piloti, mentre la Ferrari può farlo.” Queste affermazioni mettono in evidenza come la condizione di forma di Hamilton e le scelte strategiche del team possano incidere sul prosieguo del campionato.

Dal punto di vista tecnico, la pista del Montmelò premia sia l’efficienza aerodinamica sia la gestione termica degli pneumatici; per questo motivo le sessioni di prove libere sono risultate cruciali per tarare il bilanciamento e la mappatura motore. Le uscite di Antonelli e Leclerc spostano inoltre l’attenzione sulle verifiche di affidabilità che i team dovranno effettuare prima del weekend in Austria del 28 giugno.

Conseguenze per i team e i piloti

La vittoria di Hamilton porta benefici immediati alla Ferrari in termini di fiducia e valutazione della coppia piloti, mentre la Mercedes consolida la propria competitività grazie al podio di Russell. Per la McLaren il terzo posto di Norris è un segnale di ripresa dopo una gara complicata a Monaco, e la presenza di Oscar Piastri nelle posizioni alte della classifica testimonia la profondità della squadra. La posizione di Max Verstappen, quarto a Barcellona, alimenta domande sulla validità della Red Bull in configurazione da gara su questa tipologia di tracciato.

In chiave calendario, la pausa fino all’appuntamento austriaco sarà sfruttata per interventi di messa a punto e per affrontare le verifiche tecniche necessarie dopo i ritiri subiti a Barcellona. Le scuderie lavoreranno su simulazioni di gara e time attack, elementi fondamentali per interpretare nuovamente i valori in pista alla ripresa del campionato.