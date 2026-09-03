La nuova Omoda 4 fa il suo ingresso in Europa durante le finali VALORANT

Omoda & Jaecoo ha scelto un evento eSports per presentare la nuova Omoda 4 in Europa. Scopri come il marchio ha coinvolto il pubblico giovane.

In un colpo di scena che ha sorpreso molti, Omoda & Jaecoo ha scelto di presentare la sua nuova Omoda 4 in Europa durante le finali del VALORANT Champions Tour EMEA a Barcellona, dal 28 al 30 agosto 2026. Questo approccio innovativo ha permesso al marchio di raggiungere un pubblico giovane e appassionato di eSports, in un contesto dinamico e coinvolgente.

La scelta di Omoda & Jaecoo di diventare il primo partner automotive ufficiale di VALORANT Esports EMEA ha dimostrato una chiara volontà di distinguersi dai tradizionali saloni dell’auto. La nuova Omoda 4, con la sua livrea co-branded VALORANT, è stata esposta al Fan Fest dell’evento, dove il pubblico ha potuto ammirarla da vicino per la prima volta.

Un design che colpisce: il linguaggio stilistico CYBER MECHA

La Omoda 4 si presenta con un design CYBER MECHA caratterizzato da un muso squadrato, tagli netti e fiancate spigolose. Questo stile audace è stato pensato per attirare immediatamente l’attenzione e distinguersi nel panorama automobilistico. La grafica co-branded VALORANT, stampata direttamente sulle lamiere, ha reso la vettura uno degli oggetti più fotografati dell’evento.

All’interno, l’abitacolo non è da meno. La Omoda 4 monta un cockpit intelligente basato su intelligenza artificiale, progettato per riconoscere le abitudini e le preferenze di guida dell’utente. Questo sistema innovativo imposta automaticamente i comandi in base alle abitudini del guidatore, rendendo l’esperienza di guida più personalizzata e intuitiva. Come ha sottolineato il marchio, è l’auto che si adatta a chi guida, non il contrario.

Presenza operativa e coinvolgimento dei team

La presenza di Omoda & Jaecoo a Barcellona non si è limitata all’esposizione statica della vettura. Dal 25 agosto, una flotta di Omoda, tutte wrappate con la grafica di VALORANT, ha fatto da navetta ufficiale per i team di pro-player. Questo servizio ha permesso al marchio di far girare il proprio logo per le strade di Barcellona durante i giorni della competizione, aumentando la visibilità e il coinvolgimento del pubblico.

Il culmine dell’evento è stato il 30 agosto, quando Omoda ha consegnato il Finals MVP Award a Dastan “dos9” Zhumagali dei Karmine Corp, vincitori 3-1 su Team Liquid. Questo riconoscimento ha legato il marchio al momento più visibile dell’evento, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel mondo degli eSports.

Una strategia mirata: BE THE ONE

Lo slogan scelto da Omoda per questa operazione, BE THE ONE gioca sul doppio senso di distinguersi e piazzare la giocata decisiva nei momenti che contano. Questa strategia riflette la volontà del marchio di raggiungere un pubblico giovane e appassionato, direttamente nei contesti che frequentano.

Con una presenza in 77 mercati e 22 Paesi europei, e un milione di vendite raggiunto in tre anni, Omoda & Jaecoo ha dimostrato di voler puntare fortemente sul mercato europeo. La scelta di presentare la nuova Omoda 4 durante le finali del VCT EMEA a Barcellona è solo l’inizio di una strategia che mira a costruire riconoscibilità presso un pubblico giovane e dinamico.