Design audace e compatto

La Hyundai Inster si presenta con un design audace e originale, perfetto per chi cerca un’auto che si faccia notare nel traffico urbano. Con una lunghezza di 3,82 metri, questa city-SUV è ideale per la città, offrendo un’ottima abitabilità interna. Il frontale è caratterizzato da sottili luci Pixel LED e fari rotondi, mentre il profilo ben bilanciato termina in un posteriore con fanali orizzontali a LED. La scelta di linee squadrate e dettagli simpatici rende la Inster un’auto accattivante e funzionale.

Spazio e versatilità all’interno

All’interno, la Hyundai Inster sorprende per la sua spaziosità e versatilità. Con un pavimento piatto e un passo di 2,58 metri, l’abitacolo è confortevole per quattro passeggeri. Il bagagliaio offre una capacità di 280 litri, espandibile fino a 1.059 litri grazie ai sedili posteriori modulabili. Questa flessibilità consente di adattare lo spazio in base alle esigenze, rendendo la Inster una scelta pratica per la vita quotidiana. Inoltre, i rivestimenti interni sono solidi e le finiture vivaci, contribuendo a un ambiente accogliente.

Tecnologia avanzata e sicurezza

La Hyundai Inster è equipaggiata con una suite tecnologica completa, che include sistemi avanzati di connettività e sicurezza. Tra le dotazioni troviamo il cruise control adattivo, il mantenimento della carreggiata e la frenata automatica di emergenza. Questi sistemi di assistenza alla guida, che raggiungono il livello 2 di guida semi-autonoma, garantiscono un’esperienza di guida sicura e confortevole. I due display da 10,25 pollici nella plancia offrono un’interfaccia intuitiva per gestire le funzioni dell’auto.

Prestazioni e autonomia

La Hyundai Inster è disponibile con due motorizzazioni, da 97 CV e 115 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h, mentre i consumi medi si attestano intorno ai 15-15,5 kWh/100 km. Grazie alla batteria da 49 kWh, l’autonomia dichiarata in città è di 518 km, rendendo la Inster una scelta ideale per gli spostamenti quotidiani. La presenza di palette al volante consente di regolare la frenata rigenerativa, ottimizzando ulteriormente l’efficienza della batteria.

Ricarica e disponibilità

La Hyundai Inster è dotata di una presa di ricarica da 11 kW, che permette di ricaricare la batteria in circa 4 ore. In corrente continua, il tempo di ricarica dal 10 all’80% è di 40 minuti a 100 kW. La gamma di prezzi parte da 24.900 euro per la versione X-Tech con batteria da 42 kWh, fino a 28.650 euro per la versione X-Class con batteria da 49 kWh. Con l’arrivo della variante ‘Cross’, orientata al tempo libero, la Inster si propone come un’auto versatile e adatta a diverse esigenze.