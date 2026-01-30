I piani strategici di Stellantis per il futuro dell’industria automobilistica italiana fino al 2026

Stellantis, il colosso automobilistico italo-francese, ha recentemente annunciato un piano di investimento di 7 miliardi di euro in Italia entro il 2026. Questa iniziativa sottolinea il forte impegno dell’azienda per il mercato italiano. Il piano è stato rivelato durante il Tavolo Automotive, convocato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove i vertici di Stellantis hanno illustrato le strategie future per le diverse fabbriche.

Strategie di produzione e modelli futuri

In un contesto economico difficile per il settore automobilistico, Stellantis ha già iniziato a vedere segnali positivi grazie al nuovo management guidato da Antonio Filosa. L’azienda intende rilanciare la produzione attraverso il lancio di nuovi modelli e l’implementazione di tecnologie innovative.

Produzione a Mirafiori e Melfi

Tra i progetti più significativi vi è l’avvio della produzione della Fiat 500 ibrida nello stabilimento di Mirafiori. Questo impianto avrà un ruolo cruciale nella transizione verso veicoli più sostenibili. Inoltre, a Melfi sono previsti il lancio delle nuove DS N°8 e Jeep Compass, modelli che contribuiranno ad aumentare la capacità produttiva dell’impianto.

Innovazione e sostenibilità

La strategia di Stellantis non si limita ai nuovi modelli, ma include anche un forte focus sulla transizione energetica. La produzione di veicoli elettrici e ibridi rappresenterà un elemento chiave nella roadmap dell’azienda. In particolare, la nuova generazione di modelli, come la Lancia Gamma, sarà progettata per rispettare le normative ambientali più stringenti.

Progetti per il futuro

, Stellantis prevede di avviare la produzione di un nuovo modello a Melfi, mentre a Pomigliano d’Arco sono in fase di preparazione tre nuovi veicoli, tra cui la Nuova Fiat Pandina. Questi sviluppi fanno parte di un piano più ampio volto a diversificare l’offerta e a migliorare la competitività della filiera produttiva italiana.

Il tema della Gigafactory e della competitività

Un altro aspetto cruciale del piano di Stellantis è rappresentato dalla Gigafactory di Termoli, dedicata alla produzione di batterie per veicoli elettrici. Tuttavia, l’azienda è ancora in attesa di risposte dalla joint venture ACC, che include partner come Mercedes e TotalEnergies. Nel frattempo, in Molise, inizierà la produzione di cambi e-DCT, un passo fondamentale per supportare la transizione verso la mobilità elettrica.

Condizioni di mercato e sfide future

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, Stellantis ha sottolineato l’importanza di creare condizioni pro-competitive nel mercato italiano. Questo include la necessità di ridurre i costi energetici e di lavoro, affinché il Paese possa attrarre nuovi investimenti e rimanere competitivo a livello internazionale. La sfida è complessa, ma le autorità e l’azienda sono concordi nel ritenere che un Piano per la competitività del settore automotive possa fornire soluzioni concrete.

Collaborazione con il governo e le prospettive future

Durante l’incontro al Tavolo Automotive, il ministro Adolfo Urso ha confermato il dialogo attivo tra il governo italiano e Stellantis. È emersa la necessità di una posizione comune in Europa riguardo le normative ambientali e il futuro della mobilità. La revisione delle regolamentazioni sui veicoli a combustione interna, prevista per il 2035, rappresenta un argomento centrale nel dibattito attuale.

Stellantis si prepara a un futuro promettente in Italia, con investimenti significativi e progetti innovativi. La sinergia tra l’azienda, il governo e i sindacati sarà fondamentale per affrontare le sfide del settore e garantire una transizione fluida verso una mobilità sostenibile.