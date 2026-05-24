Chiarimenti sul rapporto con MotoGP, Dorna Sports e i partner del sito

Il sito è indipendente da Dorna Sports e FIM: scopri le nostre collaborazioni e la dichiarazione sui marchi

Offriamo informazioni e contenuti grazie a una rete consolidata di relazioni con circuiti, organizzatori ed partner ufficiali del settore motociclistico. Pur intrattenendo questi rapporti, è importante precisare il carattere indipendente del progetto: non esistiamo come rappresentanza commerciale di chi detiene i diritti del Campionato Mondiale. In questo senso, il nostro approccio è trasparente e mira a fornire contesto e servizi senza sovrapposizioni con chi regola i diritti a livello internazionale.

La chiarezza sulle responsabilità legali è parte integrante del lavoro editoriale: per questo motivo pubblichiamo una dichiarazione che definisce il rapporto con i titolari dei diritti. Il nostro obiettivo è evitare equivoci e offrire ai lettori una visione nitida delle collaborazioni che supportano i contenuti, preservando al contempo l’autonomia editoriale. In questa sede vengono anche indicate le modalità per aggiornare preferenze come i cookie e i riferimenti al team tecnico del sito.

Collaborazioni con circuiti e organizzatori

La rete di contatti che abbiamo costruito comprende diversi circuiti e organizzatori di eventi: queste intese permettono di accedere a informazioni, immagini e resoconti utili al pubblico. Tali rapporti sono basati su accordi diretti e non implicano che il nostro portale sia un canale ufficiale del campionato. Per evitare fraintendimenti ribadiamo che ogni collaborazione è circoscritta a specifiche attività editoriali o operative, e non estende alcun mandato relativo alla gestione dei diritti commerciali del campionato.

Come lavoriamo con i partner

Ogni progetto con un partner nasce da un confronto sugli obiettivi e sulle responsabilità: le attività possono includere interviste, reportage e materiale promozionale. Laddove necessario, indichiamo chiaramente le fonti e il tipo di supporto ricevuto, così da assicurare trasparenza verso i lettori. Tale trasparenza riguarda anche l’uso di contenuti multimediali e la gestione delle autorizzazioni, sempre nel rispetto delle normative sui diritti d’autore e delle policy dei partner coinvolti.

Dichiarazione sulla MotoGP e i diritti commerciali

Per quanto concerne il Campionato Mondiale, il sito non intrattiene rapporti contrattuali con il titolare dei diritti commerciali dell’evento. In particolare, non siamo affiliati né operiamo per conto di Dorna Sports S.L. né della Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Questa precisazione serve a chiarire che qualsiasi riferimento a MotoGP o a eventi correlati ha finalità descrittive e informative, senza implicare autorizzazioni o responsabilità dirette da parte dei detentori dei diritti.

Marchi e segnalazione

I nomi, i loghi e i marchi associati all’evento sono di proprietà dei legittimi titolari e sono utilizzati in forma descrittiva per identificare gli argomenti trattati. Dove compare la dicitura relativa ai marchi, lo facciamo per ricordare che termini come MOTOGP sono marchi registrati legati a terze parti. Questo consente ai lettori di comprendere il confine tra informazione indipendente e diritti di proprietà intellettuale.

Informazioni tecniche e gestione del sito

Dal punto di vista operativo, il sito è progettato e mantenuto da un team esterno specializzato: la realizzazione tecnica è curata da HexaDesign, che si occupa anche degli aggiornamenti e dell’implementazione delle funzionalità. Nella sezione dedicata è possibile trovare opzioni per modificare le preferenze sui cookie e capire come i dati vengono trattati per migliorare l’esperienza di navigazione. Queste informazioni sono rese disponibili per garantire una fruizione consapevole e conforme alle normative vigenti.

In sintesi, manteniamo rapporti professionali con enti e operatori del settore per arricchire i contenuti offerti, ma restiamo un progetto indipendente rispetto ai detentori dei diritti del Campionato. La dichiarazione pubblicata sul sito funge da guida per i lettori che desiderano comprendere il perimetro delle nostre attività e i limiti relativi all’uso di marchi e contenuti protetti.