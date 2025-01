Un momento atteso da anni

Il debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari rappresenta un momento storico per la Formula 1 e per i tifosi del Cavallino Rampante. Dopo quasi vent’anni di attesa, il pilota britannico avrà finalmente l’opportunità di scendere in pista con una monoposto della Scuderia di Maranello. Questo evento non è solo un test, ma un sogno che si avvera per molti appassionati di automobilismo.

Il test di Fiorano: dettagli e aspettative

Il test di Fiorano, previsto per mercoledì, vedrà Hamilton al volante di una vettura di annate precedenti, come la SF- o la F1-. La giornata sarà caratterizzata da una classica staffetta tra Hamilton e il pilota attuale della Ferrari, Charles Leclerc. Mentre Hamilton guiderà al mattino, Leclerc prenderà il volante nel pomeriggio, creando un’atmosfera di grande attesa e curiosità tra i fan.

Sky Italia F1 trasmetterà in diretta il test sul proprio canale YouTube, permettendo a tutti di seguire in tempo reale le performance di Hamilton e Leclerc. La presenza di esperti come Vicky Piria, Davide Camicioli e Marc Gené arricchirà ulteriormente l’evento, offrendo