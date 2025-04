Un cambiamento in atto nel design automobilistico

Negli ultimi anni, il design degli interni delle automobili ha subito una trasformazione radicale, con un crescente focus su schermi tattili e interfacce digitali. Tuttavia, recenti dichiarazioni da parte di Hyundai suggeriscono un possibile ritorno ai tasti fisici, una scelta che potrebbe rivelarsi cruciale per la sicurezza dei conducenti. Secondo Simon Loasby, Vice Presidente e Responsabile del Hyundai Design Center, i pulsanti fisici sono essenziali per mantenere l’attenzione del guidatore sulla strada, evitando distrazioni causate da schermi troppo complessi.

La filosofia di design di Hyundai

Hyundai sta adottando una nuova filosofia di design che pone l’accento sulla sicurezza e sull’interazione intuitiva. Loasby ha affermato che “la nostra filosofia è tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante”. Questo approccio implica una progettazione degli interni che minimizzi la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada. La Casa coreana sta quindi cercando di integrare pulsanti fisici per le funzioni più utilizzate, consentendo ai conducenti di regolare le impostazioni senza dover guardare lo schermo centrale.

Il dibattito tra analogico e digitale

Il dibattito tra l’uso di tasti fisici e schermi digitali è complesso. Luc Donckerwolke, capo del design di Hyundai, ha sottolineato che, sebbene ci sia un amore per l’interazione analogica, gli schermi sono ideali per contenere i costi e offrire funzionalità avanzate. Tuttavia, le recenti presentazioni di Hyundai, come quella della piattaforma software Pleos, mostrano un grande schermo al centro del cruscotto, accompagnato da pulsanti vuoti. Questo suggerisce che, nonostante l’adozione di tecnologie digitali, ci sia ancora spazio per l’interazione fisica, creando un ibrido tra tradizione e innovazione.

Il futuro dei tasti fisici nelle auto

Con l’arrivo di nuovi modelli equipaggiati con il sistema operativo Android Automotive, previsto per il secondo trimestre del 2026, Hyundai potrebbe integrare funzionalità avanzate nei tasti fisici. Questo approccio potrebbe rappresentare una soluzione ideale per i conducenti che desiderano un’esperienza di guida sicura e intuitiva. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e praticità, garantendo che i conducenti possano interagire con i sistemi dell’auto senza compromettere la loro attenzione sulla strada.