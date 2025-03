Scopri come Volkswagen sta reinventando la leggendaria Golf GTI per l'era elettrica.

La transizione verso l’elettrico

Negli ultimi anni, il settore automobilistico ha subito una trasformazione radicale, e la Volkswagen Golf GTI non fa eccezione. Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici, Volkswagen ha annunciato che il futuro della sua iconica GTI sarà a batteria. Tuttavia, le tempistiche e le specifiche tecniche rimangono ancora in fase di definizione. Secondo le dichiarazioni di Andreas Mindt, capo del design Volkswagen, l’arrivo dell’E-GTI era previsto per il 2026, ma ora si stima che il debutto possa avvenire nel 2028 o oltre, sfruttando la nuova piattaforma SSP di Volkswagen.

Prototipi e sviluppo

Recentemente, Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ha rivelato che i suoi ingegneri hanno già realizzato alcuni prototipi dell’E-GTI. Schäfer ha avuto l’opportunità di testare questi modelli e ha espresso ottimismo riguardo alle prestazioni della futura GTI elettrica. Grazie a tecnologie avanzate come il torque splitter, già utilizzato su modelli come la Golf R, la nuova GTI potrebbe offrire una dinamica di guida superiore rispetto ai modelli tradizionali. In effetti, le auto elettriche possono garantire accelerazioni e reattività che potrebbero sorprendere anche i più scettici.

Il suono e l’esperienza di guida

Un aspetto cruciale per la futura Golf GTI elettrica è il mantenimento dell’identità del marchio. Schäfer ha sottolineato che il nome GTI rappresenta molto più di un semplice veicolo; è un vero e proprio lifestyle. La sfida per Volkswagen è quella di garantire che l’E-GTI offra un’esperienza di guida coinvolgente e autentica. Un esempio da seguire potrebbe essere la Hyundai Ioniq 5 N, che ha saputo conquistare i fan delle hot hatch grazie a un’ottima gestione del suono e delle marce. Schäfer ha affermato che il suono avrà un ruolo fondamentale, ma è necessario trovare un equilibrio per evitare che le auto suonino troppo artificiali.

Le aspettative dei fan

Con l’avvicinarsi del lancio della ID.2, che arriverà entro la fine del 2024, i fan della Golf GTI si chiedono se una versione elettrica potrà mai eguagliare l’emozione di guidare una GTI tradizionale. La ID.2 GTI potrebbe debuttare nel 2027, ma la Golf GTI elettrica non è attesa prima del 2028. Volkswagen sta prendendo tempo per assicurarsi che il futuro modello rispetti l’eredità del marchio. La domanda rimane: riuscirà Volkswagen a mantenere il DNA della GTI nell’era dell’elettrico?