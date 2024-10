Un mercato in evoluzione

Il mercato delle auto elettriche in Europa sta attraversando un periodo di transizione. Nonostante un incremento delle vendite nel mese di settembre 2024, con 213.443 unità vendute e un aumento del 13,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il bilancio annuale mostra un calo. Questo scenario evidenzia una lenta ma costante evoluzione verso la mobilità elettrica, con molti automobilisti che si orientano verso modelli ibridi. Le auto ibride hanno registrato un record storico, superando per la prima volta le vendite delle auto a benzina, tradizionalmente dominanti nel mercato europeo.

Numeri che raccontano una storia

Nel mese di settembre 2024, le auto ibride immatricolate in Europa, inclusi i paesi EFTA e il Regno Unito, hanno raggiunto le 337.168 unità, con una crescita del 12,3% rispetto alle 335.842 del settembre 2023. Al contrario, le vendite di auto a benzina sono diminuite drasticamente, passando da 450.491 a 329.207 unità, con una perdita di oltre 121.000 pezzi. Questo calo è in parte attribuibile a un mercato auto in generale in contrazione, con un decremento del 4,2% nel mese di settembre. Tuttavia, la crescita delle alimentazioni elettrificate è un segnale positivo per il futuro della mobilità sostenibile.

Le preferenze degli automobilisti europei

Analizzando i dati dei primi nove mesi del 2024, le auto a benzina continuano a dominare il mercato con 3.337.265 unità vendute, seguite da vicino dalle ibride con 3.008.233 unità. Sebbene le vendite di auto a benzina abbiano subito una flessione del 5,6%, le ibride hanno visto un incremento del 19,2%. Questo trend suggerisce che, se le vendite di auto ibride continueranno a crescere, potremmo assistere a un sorpasso storico entro la fine dell’anno. La classifica delle auto più vendute a settembre 2024 è dominata dalla Tesla Model Y, seguita dalla Renault Clio, che ha superato la Dacia Sandero. Questo cambiamento nei gusti degli automobilisti europei riflette una crescente consapevolezza verso soluzioni di mobilità più sostenibili.