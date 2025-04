Dopo il trionfo in Qatar, la Ferrari si prepara per la 6 Ore di Imola con grande determinazione.

Il ritorno del WEC a Imola

Il FIA World Endurance Championship (WEC) sbarca nuovamente in Italia, precisamente all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, per la seconda tappa della stagione 2025. Dopo una storica tripletta al debutto in Qatar, la Ferrari si presenta al circuito emiliano con l’obiettivo di confermare la propria supremazia nella categoria Hypercar. La 6 Ore di Imola, in programma per domenica 20 aprile, promette di essere un evento emozionante, con 18 Hypercar e altrettante vetture LMGT3 pronte a sfidarsi su un tracciato che richiede abilità e strategia.

Le sfide del circuito di Imola

Imola è un tracciato che ha sempre messo alla prova i piloti, con le sue curve impegnative e i saliscendi caratteristici. Antonio Giovinazzi, pilota della Ferrari 499P, ha descritto il circuito come “vecchio stile”, evidenziando la difficoltà di effettuare sorpassi a causa della sua conformazione stretta. La concentrazione sarà fondamentale, soprattutto considerando il numero elevato di vetture in pista. La strategia di gara sarà cruciale, e la Ferrari dovrà evitare gli errori del passato, come quelli commessi nella scorsa edizione del WEC a Imola, dove una strategia sbagliata ha compromesso il risultato finale.

La preparazione della Ferrari

La Ferrari arriva a Imola con il morale alto, grazie ai risultati ottenuti in Qatar, dove ha conquistato il primo posto con la 499P numero 50. La leadership nella classifica Costruttori e Piloti è un ulteriore stimolo per il team di Maranello. Antonello Coletta, capo di Ferrari Endurance, ha sottolineato l’importanza di imparare dagli errori passati e di affrontare la gara con una mentalità vincente. I piloti dovranno sfruttare al massimo le caratteristiche del circuito, utilizzando i cordoli per guadagnare tempo e mantenere una buona velocità in uscita dalle curve.

Il weekend di gara

Il weekend di Pasqua si preannuncia ricco di emozioni per gli appassionati di motorsport. Le attività inizieranno venerdì 18 aprile con due sessioni di prove libere, seguite dall’ultima sessione libera e dalle qualifiche il giorno successivo. La tanto attesa Hyperpole offrirà un’ulteriore opportunità per i team di dimostrare il proprio valore. La gara vera e propria scatterà domenica 20 aprile, e gli occhi saranno puntati sulla Ferrari, pronta a dare il massimo per conquistare un’altra vittoria e consolidare la propria posizione di leader nel campionato.