Un debutto atteso nel mercato italiano

Il mercato italiano dei pick-up si arricchisce con l’arrivo del Toyota Tacoma, un veicolo che ha già conquistato il cuore degli appassionati negli Stati Uniti. Importato da una concessionaria locale specializzata, il Tacoma si presenta come un’opzione interessante per chi cerca un pick-up di qualità. Con un prezzo di partenza di 75.500 euro più IVA, rappresenta un investimento significativo, ma per molti appassionati, è un vero e proprio sogno automobilistico.

Design e allestimenti del Toyota Tacoma

Il nuovo Tacoma si distingue per il suo look muscoloso e deciso, caratterizzato da linee squadrate e un design aggressivo. Tra le varianti disponibili, spiccano le versioni TRD Sport e TRD Pro, pensate per gli amanti dell’off-road, mentre la versione Limited offre un tocco di eleganza con interni in pelle e un sistema multimediale all’avanguardia. L’abitacolo è dotato di una strumentazione digitale e di un display touch da 14 pollici, che integra sia Apple CarPlay che Android Auto, rendendo la guida ancora più confortevole e tecnologica.

Motorizzazioni e prestazioni

Il Toyota Tacoma 2025 è disponibile con tre motorizzazioni a benzina, tra cui un motore turbo da 2.4 litri, capace di erogare potenze di 231 e 282 CV. Per la prima volta, è disponibile anche una versione Full Hybrid chiamata I-Force Max, che combina un motore termico con un motore elettrico, offrendo una potenza complessiva di 330 CV e una coppia di 630 Nm. Questa motorizzazione rappresenta un passo avanti significativo verso la sostenibilità, senza compromettere le prestazioni.

Sicurezza e tecnologia avanzata

Dal punto di vista della sicurezza, il Tacoma è equipaggiato con il Toyota Safety Sense, un pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida che include il riconoscimento dei pedoni e il mantenimento di corsia. Le versioni TRD Pro offrono anche ammortizzatori Fox e un sistema di visualizzazione del terreno, rendendo il Tacoma un veicolo ideale per affrontare terreni difficili. Inoltre, la versione Trailhunter è dotata di sospensioni ARB e pneumatici Goodyear da 33 pollici, per un’esperienza di guida ancora più avventurosa.

Disponibilità e personalizzazione

Il Toyota Tacoma sarà disponibile in Italia esclusivamente tramite l’importatore Fioravanti Motors, con la possibilità di personalizzare tutte le versioni e configurazioni. I tempi di attesa per la consegna dipenderanno dalla disponibilità in stock e dai rivenditori oltreoceano. Con l’arrivo del Tacoma, gli appassionati di pick-up hanno ora una nuova opzione da considerare, unendo prestazioni, design e tecnologia in un unico veicolo.