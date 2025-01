Un ritorno atteso nel mercato dei SUV

Il nuovo urban SUV di Toyota rappresenta un’importante evoluzione nel panorama automobilistico. Con l’introduzione della versione elettrica dell’iconico Urban Cruiser, il marchio giapponese dimostra il suo impegno verso un futuro sostenibile e innovativo. Questo modello, che torna sul mercato dopo circa dieci anni, si presenta con dimensioni maggiori e un design rinnovato, mantenendo però le caratteristiche che lo hanno reso popolare tra le famiglie e i giovani.

Design e spazio interno senza compromessi

Il nuovo Urban Cruiser si distingue per le sue dimensioni generose: lungo 4,285 mm, largo 1,800 mm e alto 1,640 mm, con un passo di 2700 mm. Queste misure non solo conferiscono al SUV un aspetto muscoloso e robusto, ma garantiscono anche un abitacolo spazioso e versatile. Grazie ai sedili scorrevoli, l’interno è paragonabile a quello di modelli appartenenti a segmenti superiori, offrendo comfort e praticità per ogni tipo di viaggio.

Prestazioni ecologiche e tecnologia avanzata

La nuova versione dell’Urban Cruiser è completamente elettrica, un passo significativo per Toyota che punta a lanciare 15 veicoli a emissioni zero entro il 2026. Il SUV sarà disponibile con due pacchi batteria: una batteria da 49 kWh per la trazione anteriore, capace di erogare 144 CV, e una batteria da 61 kWh per una potenza massima di 174 CV. Inoltre, la versione con trazione integrale raggiunge una potenza di 184 CV, dimostrando che efficienza e prestazioni possono andare di pari passo.

Un’ampia gamma di opzioni e personalizzazioni

Il nuovo Urban Cruiser offre una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni cliente. I cerchi in lega da 18 o 19 pollici, a seconda della versione scelta, non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma contribuiscono anche a una migliore aerodinamica e a una riduzione del peso. Inoltre, la gamma di colori è ampia, con opzioni bicolore e tetto nero, permettendo ai clienti di personalizzare il proprio SUV secondo il proprio stile.

Conclusione

Con il nuovo Urban Cruiser, Toyota non solo riafferma la sua presenza nel mercato dei SUV, ma lo fa con un modello che combina potenza, tecnologia all’avanguardia e un impegno concreto verso la sostenibilità. Questo SUV elettrico rappresenta una scelta ideale per chi cerca un veicolo versatile, spazioso e rispettoso dell’ambiente.