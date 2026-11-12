Una Ferrari 499P Modificata ha stabilito un record d'asta a Ginevra, raggiungendo quasi nove milioni di euro, mentre altri esemplari Ferrari hanno confermato il valore dei modelli track‑focused.

Il 8 novembre scorso la casa d’aste Gooding Christie’s ha chiuso la propria prima edizione a Ginevra con un risultato sorprendente: la Ferrari 499P Modificata del 2024 è stata aggiudicata per 8.217.500 franchi svizzeri, quasi 9 milioni di euro. Si tratta della prima volta che questo modello, originariamente concepito per il Ferrari Sport Prototipi Clienti, passa di mano in una vendita pubblica, superando persino il prezzo di diverse supercar da corsa contemporanee.

Il record raggiunto dall’asta è stato possibile grazie a una combinazione di rarità, pedigree sportivo e la possibilità offerta ai fortunati acquirenti di guidare la vettura su pista senza i vincoli normativi delle competizioni ufficiali. Nonostante non possa partecipare né a gare né a circolazione su strada, la 499P Modificata conserva l’anima della versione agonistica che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans nel 2023 e nel 2024.

Record di vendita della Ferrari 499P Modificata a Ginevra

Il martello si è chiuso su una somma di 8.217.500 CHF, equivalenti a circa 8,9 milioni di euro, stabilendo il massimo storico per una Ferrari venduta in una vendita pubblica. Oliver Camelin, direttore generale per l’area EMEA di Gooding Christie’s, ha sottolineato che l’evento fa parte di una più ampia strategia volta a riportare le auto da collezione su scenari d’élite come la Luxury Week di Christie’s, registrando un tasso di vendita del 96 %.

Caratteristiche tecniche della versione Modificata

La 499P Modificata condivide il telaio e il motore della sua sorella da gara: un V6 biturbo da 3,0 litri affiancato da un motore elettrico sull’asse anteriore, che insieme producono 870 cavalli. Liberata dalle restrizioni delle normative Hypercar, la vettura dispone di trazione integrale elettrica e di un set-up ottimizzato per le sessioni di pista private, consentendo accelerazioni più fluide a velocità inferiori rispetto alla versione agonistica. L’esemplare messo all’asta aveva percorso solo i chilometri minimi dei test in fabbrica, rappresentando praticamente una ‘pagina bianca’ per il nuovo proprietario.

Altri lotti Ferrari e il risultato complessivo dell’asta

Oltre alla 499P Modificata, l’evento ha visto passare sotto il martello altre supercar di prestigio, contribuendo a un incasso totale di 21.073.825 CHF, circa 22,8 milioni di euro. Tra le vendite più rilevanti, la Ferrari SF90 XX Spider del 2025 ha raggiunto 1.580.000 CHF (circa 1,71 milioni di euro), fissando un record mondiale per quel modello. Una F12tdf del 2016 è stata acquistata per 1.805.000 CHF (1,95 milioni di euro), mentre le versioni 812 Competizione A (2023) e 812 Competizione (2023) hanno chiuso rispettivamente a 1.748.750 CHF (1,89 milioni di euro) e 1.326.875 CHF (1,43 milioni di euro).

Top 5 dei lotti più costosi

1. Ferrari 499P Modificata (2024) – 8.217.500 CHF

2. Ferrari F12tdf (2016) – 1.805.000 CHF

3. Ferrari 812 Competizione A (2023) – 1.748.750 CHF

4. Ferrari SF90 XX Spider (2025) – 1.580.000 CHF

5. Ferrari 812 Competizione (2023) – 1.326.875 CHF

Il successo dell’asta dimostra come il mercato delle auto di lusso stia premiando non solo i modelli storici, ma anche le hypercar recenti e le versioni ‘track-focused’ a produzione limitata. Con un tasso di vendita del 96 % e un volume complessivo che supera i 22 milioni di euro, Gooding Christie’s ha evidenziato la crescente appetibilità delle collezioni Ferrari tra gli acquirenti di fascia alta.