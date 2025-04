Il ritorno di Jorge Martin dopo l’infortunio

Jorge Martin, pilota spagnolo di MotoGP, è pronto a tornare in pista dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio. Dopo tre gare di stop, Martin affiancherà Marco Bezzecchi nel Gran Premio del Qatar, che si svolgerà sul circuito di Lusail. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il pilota di valutare la sua condizione fisica e riprendere confidenza con la moto.

Il circuito di Lusail: storia e caratteristiche

Il circuito internazionale di Lusail, lungo 5,4 chilometri e con 16 curve, è noto per essere stato il primo tracciato a ospitare un Gran Premio di MotoGP in notturna nel 2008. La sua configurazione, con dieci curve a destra e sei a sinistra, offre sfide uniche ai piloti, rendendolo un luogo affascinante per le gare. Con il rientro di Martin, Aprilia Racing avrà finalmente a disposizione la sua formazione titolare completa, un fattore che potrebbe influenzare positivamente le prestazioni del team.

Le parole di Jorge Martin e le aspettative per il weekend

Martin ha espresso grande entusiasmo per il suo ritorno, dichiarando: “Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar. L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare.” Tuttavia, il pilota è consapevole delle difficoltà che potrebbe affrontare, affermando di non essere sicuro di riuscire a completare la gara. La sua condizione fisica sarà monitorata attentamente durante il weekend, e ogni progresso sarà considerato una vittoria.

Marco Bezzecchi: un compagno di squadra in crescita

Marco Bezzecchi, l’altro pilota di Aprilia Racing, arriva a Lusail con buone aspettative dopo un sesto posto nella tappa di Austin. Bezzecchi ha mostrato progressi costanti nelle prime gare della stagione e mira a consolidare il suo feeling con la moto. Ha dichiarato: “La pista del Qatar è bellissima e mi è sempre piaciuta molto; correre di notte ha sempre un gran fascino.” Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente, Bezzecchi è determinato a ottenere un risultato significativo, puntando al podio che finora è sfuggito.