Un atteso ritorno nel motorsport

Il weekend del Rally Piemonte 2025 ha segnato un momento storico per Lancia, con il debutto della nuova Ypsilon Rally4 HF nelle competizioni. Questo evento ha attirato l’attenzione di appassionati e media, sottolineando l’importanza del ritorno del marchio nel mondo dei rally, dopo anni di assenza. La conferenza stampa, tenutasi ad Alba, ha visto la partecipazione di figure chiave come Luca Napolitano, CEO di Lancia, e Miki Biasion, due volte campione del mondo WRC, che hanno condiviso la loro visione e le emozioni legate a questo progetto.

Un progetto strategico a lungo termine

Il rilancio di Lancia è iniziato quattro anni fa con un piano strategico ambizioso, mirato a riportare il marchio alle sue origini nel motorsport. La Ypsilon Rally4 HF rappresenta il primo passo di questo percorso, con l’obiettivo di attrarre una nuova generazione di piloti e appassionati. Napolitano ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora, evidenziando i progressi fatti nel ristrutturare la rete di concessionari e nel lanciare il marchio in nuovi mercati come Francia e Spagna.

Il Trofeo Lancia: una nuova opportunità per i giovani piloti

In concomitanza con il debutto della Ypsilon Rally4 HF, Lancia ha annunciato il Trofeo Lancia, un’iniziativa pensata per creare una comunità di appassionati di rally. Questo trofeo offrirà a giovani piloti l’opportunità di competere in un ambiente professionale, con categorie dedicate a diverse fasce di età. La risposta del pubblico è stata entusiastica, con un numero record di iscrizioni che ha superato le aspettative. Franzetti ha sottolineato l’importanza di questo trofeo nel promuovere il motorsport tra i giovani e nel mantenere viva la passione per le corse.

Caratteristiche della Lancia Ypsilon Rally4 HF

La Ypsilon Rally4 HF è stata progettata per essere accessibile e divertente da guidare, con un’attenzione particolare alle esigenze dei giovani piloti. Biasion ha spiegato che l’obiettivo era creare una vettura che fosse performante ma anche facile da gestire, permettendo ai piloti di esprimere il loro talento senza dover affrontare un investimento economico eccessivo. Con una potenza di 280 cavalli e un’accelerazione impressionante, la Ypsilon Rally4 HF si posiziona come una delle vetture più competitive nella sua categoria.

Il futuro di Lancia nel motorsport

Con il debutto della Ypsilon Rally4 HF e il lancio del Trofeo Lancia, Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia nel motorsport. La casa automobilistica ha dimostrato di avere una visione chiara e ambiziosa, puntando a coinvolgere una nuova generazione di piloti e appassionati. Con il supporto di esperti del settore e una strategia ben definita, Lancia è pronta a tornare protagonista nel mondo dei rally, mantenendo viva la sua eredità e la sua passione per le corse.